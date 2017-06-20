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Бои за Луганщину. Как ВСУ "гасили" гибридов
08:55 20.06.2017 |
И снова эпицентр противостояния ВСУ и пророссийских террористов переместился на Луганщину.
После того, как Вооруженные силы Украины успешно "погасили" огневые точки террористов в Донецке и Докучаевске (наиболее горячие точки на прошлой неделе), оттуда почти ничего не прилетало. Зато эпицентр противостояния сместился на север - в район Бахмутской трассы.
Первая вражеская вооруженная провокация за минувшие сутки была зафиксирована ночью вблизи Станицы Луганской из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Впоследствии боевики дважды плотно били из гранатометов неподалеку от Новозвановки и на некоторое время притихли. Однако, от 11-ти часов дня и до самого вечера противник снова активизировался в районе Бахмутской трассы. В частности, несколько раз открывался огонь по укреплениям ВСУ в районе Крымского из 120-мм и 82-мм минометов и пехотного вооружения.
Собственно, такая активность боевиков "ЛНР" не должна удивлять. Ведь после того, как ВСУ захватили позиции в районе бывшего блокпоста №31 и выбили террористов с нескольких стратегически важных высот, главной из которых является высота 195.3, террористы оказались в не очень удобном стратегическом положении.
Мы уже писали, что высота 195.3 дает возможность держать под огневым контролем не только Славяносербск, но и стратегически важный кусок Бахмутской трассы, на котором размещена развилка на Сентяновку (экс-Фрунзе) и, как следствие, на Голубовку (экс-Кировск) и Кадиевку (экс-Стаханов).
То есть ВСУ, по сути, отрезали скоростное сообщение Голубовки, Кадиевки и Сентяновки от Луганска. А учитывая то, что вся "ЛНР" напрямую зависит от поставок из России буквально всего, такая блокада целого мини-региона может иметь ощутимые последствия уже в недалеком будущем. Понимают это и боевики, поэтому и пытаются выбить ВСУ с занятых позиций, параллельно держа в страхе мирные населенные пункты в "пограничной" зоне.
Собственно, с этой целью боевики на прошлой неделе даже провели атаку на Светлодарской дуге, пытаясь отбросить 53-ю бригаду с новых позиций. Эти попытки успехом не увенчались, поэтому в начале этой недели они сосредоточились на целях вдоль Бахмутской трассы.
Однако, есть все основания предположить, что ВСУ также не стояли в стороне и наблюдали молча за тем, как их обстреливают из ствольной артиллерии. По крайней мере, жители Сентяновки (экс-Фрунзе), Калиново и даже Луганска сообщают в соцсетях о мощных взрывах на территории или вблизи их городов. При этом никто не сообщает о жертвах среди мирного населения, так что стрельба была выверенной, а не хаотичной.
Все это дает основания предположить, что Вооруженные силы Украины и здесь применили против агрессора тактику "гашения" огневых точек. Ведь глядя на карту не трудно догадаться, что из-под Луганска обстреливалась Станица Луганская, из района Сентяновки - Крымское, а из Калиново - Новозвановка.
Чем этот "артиллерийский пинг-понг" завершится на данном участке линии фронта - увидим впоследствии. Но нельзя не отметить новую тактику ВСУ, которая приносит весьма заметные результаты. Судя по всему, украинские артиллеристы успешно осваивают новейшие технологии, которые поступают к ним вместе с волонтерскими планшетами с соответствующими артиллерийскими программами.
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