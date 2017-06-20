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Порошенко во вторник пообщается с Трампом, Пенсом и Тиллерсоном
07:55 20.06.2017 |
Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что в рамках рабочего визита в Вашингтон проведет ряд важных встреч с руководством США.
"У нас будет фантастическая программа. Очень важно, что встреча моя, как украинского президента, в Белом доме будет раньше, чем встреча Путина. Для того, чтобы все были вооружены информацией, чтобы никому не оставить шанса на несправедливость", - сказал президент во время общения с украинской громадой в Вашингтоне.
Он проинформировал, что в ходе визита проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом, госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, а также руководством Минобороны, министерства торговли и министерства энергетики США.
"Никогда не было такого мощного визита. Он важен для того, чтобы мы имели возможность пообщаться и по поводу нашего сотрудничества в сфере безопасности, политики и экономики", - сказал П.Порошенко.
По информации агентства "Интерфакс-Украина", во вторник утром президент Украины встретиться с вице-президентом США Майком Пенсом, после этого у него состоятся переговоры с президентом США Д.Трампом. Кроме того, в этот же день, глава украинского государства проведет переговоры министром обороны Джеймсом Меттисом, с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард, президентом Всемирного банка Джимом Ён Кимом.
Ожидается, что по итогам переговоров с Д.Трампом, Порошенко пообщается с представителями СМИ
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