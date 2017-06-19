Законопроект "Об особенностях государственной политики в отношении восстановления государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей" предусматривает приоритетность поиска мирных путей разрешения ситуации на Донбассе.

На прошлой неделе глава СНБО Александр Турчинов озвучил планы о замене формата ведения военных действий на Донбассе, изменив антитеррористическую операцию на новый формат, который наиболее соответствует противостоянию с агрессором в гибридных условиях.

Впоследствии в СНБО состоялся круглый стол, на котором обсуждали тезисы проекта Закона, который носит название "Об особенностях государственной политики в отношении восстановления государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей". Сначала некоторыми деталями поделился заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, который озвучил главные тезисы: "Украина не отказывается от Минских договоренностей; Украина оставляет приоритетным поиск мирных путей решения проблем; Украина никоим образом не ставит под сомнение необходимость возвращения контроля над своей территорией и международно признанной границы включительно". В российских СМИ сразу начали рассказывать страшилки о военном положении, повальной мобилизации и наступлении ВСУ, которые начнутся следом за принятием данного Закона.

Depo.ua стали известны некоторые детали законопроекта от собственного источника в СНБО.

По сути, главную ставку в реинтеграции и борьбе за Донбасс Украина, согласно закона Турчинова, будет делать не на военном решении вопроса, а на политико-дипломатическом. Речь об исполнении "Минска-1" и "Минска-2". Это четко прописано в законопроекте. Впрочем, так же в нем говорится о развитии оборонных и безопасностных возможностей страны, которые также являются приоритетными направлениями. Соответственно, можно предположить, что в проектах бюджета следующих годов военная составляющая будет наиболее финансируемой, как и сегодня.

Если выполнение "Минска" - это обязательное условие, которое должно быть прописано в новом законопроекте, чтобы не идти наперекор политике западных партнеров и не провоцировать Россию, которая в противном случае начнет говорить о срыве договоренностей, то кроме этого существует в нем и нечто важное. Речь о создании оперативного штаба, на который будут возложены функции руководства мероприятиями на Донбассе (речь идет об экономической, экологической и информационной безопасности, а также мерах обороны).

Оперативный штаб будет подчиняться непосредственно президенту Украины, а в вопросах обороны - начальнику Генерального Штаба, главнокомандующему ВС Украины. Он будет взаимодействовать с СБУ, МВД и центральным органом исполнительной власти. В Донецкой и Луганской областях именно Оперативный штаб будет руководить деятельностью военно-гражданских администраций.

Чтобы понимать разницу, стоит напомнить, как это все происходит сейчас. Проведение АТО опирается на Закон "О борьбе с терроризмом".

За проведение АТО отвечает руководитель Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины, который координирует деятельность Вооруженных Сил, других силовых структур и органов власти в рамках проведения мероприятий АТО (Статья 5 Закона Украины "О борьбе с терроризмом").

Создание оперативного штаба должно упростить планирование операций. Силовики и органы власти будут действовать по одной линии согласно выбранной стратегии, что также может нести позитивный характер и устранить недопонимание как между силовиками, так и политиками на местах. Одновременно данный законопроект увеличивает полномочия президента Украины. Во-первых, начальника оперативного штаба будет назначать и увольнять президент. Во-вторых, он дает возможность президенту Украины применять ВСУ и другие военные формирования в Луганской и Донецкой областях. В настоящее время, применение войск законодательно возможно лишь в состоянии войны и во время АТО.

Кроме этого, в законопроекте присутствует достаточно важный и интересный момент. А именно, государственная политика относительно восстановления территориальной целостности Украины будет основываться, в частности, на восстановлении и всестороннем развитии культурных и гуманитарных связей с жителями, которые проживают на временно оккупированных территориях. Если с культурными связями все понятно, и здесь в основном речь идет об информационном влиянии, то с гуманитарными немножко интереснее. Таким образом, с марта у нас действует блокада Донбасса, которая предусматривает остановку товарооборота с оккупированными территориями. И в этом случае есть возможность увидеть определенные возможности, которые вполне могут быть прописаны законодательно, для смягчения последствий блокады Донбасса, которая бьет по экономике Украины. Например, под термином гуманитарные связи, может быть возобновление сотрудничества в угольной отрасли для обеспечения украинцев с оккупированных территорий работой - это исключительно теория, как будет на практике - покажет только время.

Однако, теперь оперативный штаб сможет использовать армию даже для того, чтобы, например, взять под контроль территорию, на которой "блокадники" выставляли свои редуты.

Пока все достаточно размыто, известны лишь некоторые положения данного законопроекта, будет продолжаться обсуждение. Непонятно, какой именно правовой режим придет на смену АТО. Также уже сейчас можно понять, что Донбасс приравнивается к Крыму, он является временно оккупированной территорией. Вполне возможно, что будут прописаны дополнительные изменения к Закону Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины".

Так или иначе, этот законопроект является достаточно популярным шагом перед выборами. В связи с тем, что формулировка "АТО" на четвертый год войны надоела уже многим. Ибо уже давно всем понятно, что в Украине идет полноценная война. К тому же, и сам Турчинов получает определенные дивиденды. Весной 2014-го он в качестве временно исполняющего обязанности президента и Верховного главнокомандующего начинал АТО. Теперь он же ее и завершит, на бумаге, путем перехода к другому формату. Причем, победоносно. Поскольку за время АТО большая часть оккупированных территорий и городов вернулись под контроль Украины.

Выиграет ли от этого президент Порошенко, которому больше не будут напоминать перед выборами об "АТО, которое должно длиться часы" - потому что операция будет иметь другой формат.

Интересным моментом также является разделение сфер влияния между силовиками в рамках оперативного штаба. Будет ли оно разделено поровну между военнослужащими, СБУ и МВД, либо же будет предоставлено преимущество кому-либо из них.