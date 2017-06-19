Бюджетная резолюция на 2018-2020 предусматривает среднегодовой курс гривны 29,3-31 UAH/USD

Бюджетная резолюция, утвержденная Кабинетом Министров на 2018-2020 годы, предусматривает среднегодовой курс гривны к доллару на уровне 29,3-31 UAH/USD.

Об этом говорится в тексте резолюции, обнародованном на сайте Верховной Рады, передают Українські Новини.

В частности, согласно базовому сценарию (№1), среднегодовой курс гривны в 2018 году прогнозируется на уровне 29,3 UAH/USD, в 2019 - 30,5 UAH/USD, в 2020 - 31 UAH/USD.

При этом в текущем году среднегодовой курс гривны прогнозируется на уровне 27,8 UAH/USD.

Импорт товаров и услуг в 2018 году ожидается на уровне 61,806 млрд долларов, в 2019 - 65,649 млрд долларов, в 2020 - 70,104 млрд долларов.

Экспорт товаров и услуг за те же периоды ожидается на уровне 54,419 млрд, 57,718 млрд и 62,427 млрд долларов соответственно.

Как сообщали Українські Новини, в госбюджет - 2017 заложен курс гривны - 27,2 UAH/USD.