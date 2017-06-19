Госстат улучшил оценку роста ВВП Украины в I кв.-2017 к I кв.-2016 с 2,4% до 2,5%

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в первом квартале 2017 года по отношению к аналогичному периоду 2016 года составил 2,5%, такую улучшенную обновленную оценку обнародовала Государственная служба статистики (Госстат) в понедельник взамен обнародованных в середине мая 2,4%.

Одновременно ведомство подтвердило предварительную оценку увеличения ВВП по отношению к предыдущему кварталу (четвертому кварталу 2016 года) с учетом сезонного фактора – 0,3%.

Госстат добавил, что номинальный ВВП в I квартале 2017 года составил 583,88 млрд грн, а на одного человека – 13,721 тыс. грн, изменение дефлятора – 25,1%.

Как сообщалось, в марте этого года Госстат улучшил оценку роста ВВП в четвертом квартале прошлого года с 4,7% до 4,8%. Оценка роста за третий квартал улучшалась дважды – сначала с 1,8% до 2%, а затем до 2,3%.

Во втором квартале 2016 года, по данным Госстата, ВВП страны увеличился к аналогичному кварталу предыдущего года на 1,5%, в первом – всего 0,1%, а в целом за 2016 год экономика Украины выросла на 2,3%.

Номинальный ВВП за минувший год составил 2 трлн 383,182 млрд грн, изменение дефлятора – 17,1%. В номинальном выражении ВВП в первом квартале прошлого года был равен 455,637 млрд грн, во втором – 535,324 млрд грн, в третьем – 669,17 млрд грн и в четвертом – 723,051 млрд грн.

Правительство построило госбюджет-2017 на прогнозе роста ВВП 3% при инфляции 8,1%, тогда как Нацбанк Украины ожидал увеличения ВВП на 2,8% при инфляции 9,1%.

Из-за транспортной блокады ОРДЛО Нацбанк затем ухудшил свой прогноз до 1,9%, ожидая по итогам первого квартала замедления роста до 3%.

Минэкономразвития оценивало рост в первом квартале 2017 года в 2,1-2,3%. По его предложению в конце мая Кабинет министров понизил оценку роста ВВП в текущем го ду с 3% до 1,8% и повысило оценку инфляции (декабрь к декабрю) с 8,1% до 11,2%. Одновременно правительство повысило оценку номинального ВВП в 2017 году с 2,585 трлн грн до 2,846 трлн грн.



Валовой внутренний продукт производственным методом в 1 кв. 2017 года

Валовая добавленная стоимость В постоянных ценах 2010 г, к 1 кварталу 2016 г., % В постоянных ценах 2010 г, к о 4 кв. 2016 г (сезонно скорректированные данные), % млн грн к итогу, % изменение объема изменение дефлятора изменение объема Валовый внутренний продукт 583882 100,0 2,5 25,1 –0,3 Сельское хозяйство, охота и лесное 20032 3,4 –0,7 10,8 –3,5 Добывающая промышленность 34860 6,0 –7,5 76,0 –4,4 Перерабатывающая промышленность 68207 11,7 3,2 24,3 0,4 Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 22559 3,9 –2,9 37,5 –0,1 Водоснабжение, канализация, обращение с отходами 2341 0,4 –4,5 21,2 –5,8 Строительство 10167 1,7 21,3 11,2 7,1 Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов 82911 14,2 3,1 22,3 0,4 Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность 40341 6,9 4,7 11,1 1,6 Временное размещение и организация питания 3721 0,6 3,5 17,4 –0,2 Информация и телекоммуникации 23135 4,0 4,3 11,8 0,5 Финансовая и страховая деятельность 15171 2,6 –0,3 6,7 –1,9 О перации с недвижимым имуществом 38549 6,6 6,2 8,6 –0,1 Профессиональная, научная и техническая деятельность 15119 2,6 2,2 9,4 0,9 Деятельность в сфере административного обслуживания 6978 1,2 2,8 12,1 1,6 Государственное управление, оборона, обязательное соцстрахование 32417 5,5 0,2 24,5 1,5 Образование 30599 5,2 –2,8 53,9 –0,8 Здравоохранение и социальная помощь 15299 2,6 –6,8 39,2 –6,2 Искусство, спорт, развлечения, отдых 3275 0,6 –3,8 17,5 –0,7 Предоставление других видов услуг 4600 0,8 –4,7 23,8 –4,0 Налоги на продукты 114409 19,6 2,8 37,1 х Субсидии на продукты –808 –0,1 29,1 37,6 х

Данные: Госстат Украины. Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г.Севастополя, части зоны проведения антитеррористической операции.