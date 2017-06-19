Госстат улучшил оценку роста ВВП Украины в I кв.-2017 к I кв.-2016 с 2,4% до 2,5%

Одновременно ведомство подтвердило предварительную оценку увеличения ВВП по отношению к предыдущему кварталу (четвертому кварталу 2016 года) с учетом сезонного фактора – 0,3%.
Госстат добавил, что номинальный ВВП в I квартале 2017 года составил 583,88 млрд грн, а на одного человека – 13,721 тыс. грн, изменение дефлятора – 25,1%.
Как сообщалось, в марте этого года Госстат улучшил оценку роста ВВП в четвертом квартале прошлого года с 4,7% до 4,8%. Оценка роста за третий квартал улучшалась дважды – сначала с 1,8% до 2%, а затем до 2,3%.
Во втором квартале 2016 года, по данным Госстата, ВВП страны увеличился к аналогичному кварталу предыдущего года на 1,5%, в первом – всего 0,1%, а в целом за 2016 год экономика Украины выросла на 2,3%.
Номинальный ВВП за минувший год составил 2 трлн 383,182 млрд грн, изменение дефлятора – 17,1%. В номинальном выражении ВВП в первом квартале прошлого года был равен 455,637 млрд грн, во втором – 535,324 млрд грн, в третьем – 669,17 млрд грн и в четвертом – 723,051 млрд грн.
Правительство построило госбюджет-2017 на прогнозе роста ВВП 3% при инфляции 8,1%, тогда как Нацбанк Украины ожидал увеличения ВВП на 2,8% при инфляции 9,1%.
Из-за транспортной блокады ОРДЛО Нацбанк затем ухудшил свой прогноз до 1,9%, ожидая по итогам первого квартала замедления роста до 3%.
Минэкономразвития оценивало рост в первом квартале 2017 года в 2,1-2,3%. По его предложению в конце мая Кабинет министров понизил оценку роста ВВП в текущем го ду с 3% до 1,8% и повысило оценку инфляции (декабрь к декабрю) с 8,1% до 11,2%. Одновременно правительство повысило оценку номинального ВВП в 2017 году с 2,585 трлн грн до 2,846 трлн грн.
Валовой внутренний продукт производственным методом в 1 кв. 2017 года
|Валовая добавленная стоимость
|В постоянных ценах 2010 г, к 1 кварталу 2016 г., %
|В постоянных ценах 2010 г, к о 4 кв. 2016 г (сезонно скорректированные данные), %
|млн грн
|к итогу, %
|изменение объема
|изменение дефлятора
|изменение объема
|Валовый внутренний продукт
|583882
|100,0
|2,5
|25,1
|–0,3
|Сельское хозяйство, охота и лесное
|20032
|3,4
|–0,7
|10,8
|–3,5
|Добывающая промышленность
|34860
|6,0
|–7,5
|76,0
|–4,4
|Перерабатывающая промышленность
|68207
|11,7
|3,2
|24,3
|0,4
|Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
|22559
|3,9
|–2,9
|37,5
|–0,1
|Водоснабжение, канализация, обращение с отходами
|2341
|0,4
|–4,5
|21,2
|–5,8
|Строительство
|10167
|1,7
|21,3
|11,2
|7,1
|Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов
|82911
|14,2
|3,1
|22,3
|0,4
|Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность
|40341
|6,9
|4,7
|11,1
|1,6
|Временное размещение и организация питания
|3721
|0,6
|3,5
|17,4
|–0,2
|Информация и телекоммуникации
|23135
|4,0
|4,3
|11,8
|0,5
|Финансовая и страховая деятельность
|15171
|2,6
|–0,3
|6,7
|–1,9
|О перации с недвижимым имуществом
|38549
|6,6
|6,2
|8,6
|–0,1
|Профессиональная, научная и техническая деятельность
|15119
|2,6
|2,2
|9,4
|0,9
|Деятельность в сфере административного обслуживания
|6978
|1,2
|2,8
|12,1
|1,6
|Государственное управление, оборона, обязательное соцстрахование
|32417
|5,5
|0,2
|24,5
|1,5
|Образование
|30599
|5,2
|–2,8
|53,9
|–0,8
|Здравоохранение и социальная помощь
|15299
|2,6
|–6,8
|39,2
|–6,2
|Искусство, спорт, развлечения, отдых
|3275
|0,6
|–3,8
|17,5
|–0,7
|Предоставление других видов услуг
|4600
|0,8
|–4,7
|23,8
|–4,0
|Налоги на продукты
|114409
|19,6
|2,8
|37,1
|х
|Субсидии на продукты
|–808
|–0,1
|29,1
|37,6
|х
Данные: Госстат Украины. Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г.Севастополя, части зоны проведения антитеррористической операции.