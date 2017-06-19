Валовой внешний долг Украины в I кв.-2017 вырос всего на 0,11% - НБУ

Валовой внешний долг Украины по состоянию на начало апреля 2017 года составлял $113,643 млрд, что на 0,11% больше чем на начало года, сообщается на веб-сайте Национального банка Украины (НБУ).

Как уточняет центробанк, долг госуправления в январе-марте возрос на 0,22% - до $36,455 млрд, обязательства НБУ - на 2,55%, до $6,401 млрд. При этом как правительственный долг, так и обязательства НБУ представлены исключительно долгосрочными заимствованиями.

Возрос также объем обязательств по прямым инвестициям - на 4,93%, до $9,039 млрд.

В то же время депозитные корпорации и другие заемщики сократили долг на 5,74% и 0,05% - до $8,451 млрд и $53,297 млрд соответственно.

Львиная доля валового внешнего долга представлена в долларах США - 74,1%. Еще 11,6% составляют обязательства в SDR (специальные права заимствований) и 10,7% - в евро.

Нацбанк также уточняет, что чистый валовой внешний долг по состоянию на начало апреля составлял $1,275 млрд.

Как сообщалось, совокупный государственный (прямой) и гарантированный государством долг Украины в апреле 2017 года возрос на 21,12 млрд грн ($1,95 млрд) - до 1,973 трлн грн ($74,31 млрд).

С начала года совокупный государственный (прямой) и гарантированный государством долг в долларовом выражении возрос на 4,7%.

Закон о госбюджете-2017 установил предельный размер госдолга на конец 2017 года в 1 трлн 716,63 млрд грн и предельный размер гарантированного государством долга в 579,37 млрд грн по сравнению 1 трлн 501,48 млрд грн и 444,78 млрд грн на конец 2016 года в законе о госбюджете-2016.

