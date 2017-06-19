Суд конфисковал имущественный комплекс Одесского НПЗ в госсобственность, - Луценко

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявляет, что суд конфисковал имущественный комплекс публичного акционерного общества "Одесский нефтеперерабатывающий завод" (Одесса) в госсобственность.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"В рамках заключения сделки со следствием районный суд Одессы вынес приговор о спецконфискации целостного имущественного комплекса Одесского НПЗ как орудия преступления преступной организации Курченко", - написал он.

Согласно сообщению Луценко, завод перешел в собственность государства в лице Кабинета Министров.

Он также выразил надежду на скорейшее проведение аукциона по приватизации.

Как сообщали Українські Новини, 6 марта 2014 года Приморский районный суд Одессы в рамках уголовного производства в отношении должностных лиц группы компаний ВЕТЭК наложил арест на нефть и продукты ее переработки, находящиеся на Одесском НПЗ.

17 апреля 2014 года Печерский районный суд Киева арестовал недвижимое имущество НПЗ.

3 ноября 2014 Приморский райсуд Одессы предоставил разрешение на реализацию ГП "Укртранснефтепродукт" 65,733 тыс. тонн нефтепродуктов и 1,18 тыс. тонн газоконденсата.

13 ноября 2015 года Приморский райсуд разрешил передачу всего недвижимого, а 19 января 2016 года всего движимого имущества в оперативное управление ГП "Укртранснефтепродукт".

17 мая 2016 года ГП "Укртранснефтепродукт" создал на базе имущества Одесского НПЗ обособленное подразделение "Одесский нефтеперерабатывающий завод", решение о регистрации которого ПАО "Одесский НПЗ" оспаривает в суде.

Завод прекратил выпуск нефтепродуктов с конца февраля 2014 года.