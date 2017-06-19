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Порошенко отбыл с рабочим визитом в США
13:29 19.06.2017 |
Президент Петр Порошенко отбыл с рабочим визитом в США.
Об этом написал пресс-секретарь Президента Святослав Цеголко в микроблоге Twitter, передают Українські Новини.
"Президент Украины отбыл с рабочим визитом в Соединенные Штаты", - написал он.
Подробностей о запланированных встречах главы государства Цеголко не сообщил.
Как сообщали Українські Новини, бывший государственный секретарь США Мадлен Олбрайт считает, что Украине должно быть предоставлено оборонительное оружие.
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