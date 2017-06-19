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Константин Кушнер
ЕС продлил без обсуждения санкции за аннексию Крыма
12:42 19.06.2017 |
Евросоюз продлил еще на 12 месяцев - до 23 июня 2018 года - срок действия санкций, введенных за аннексию Крыма и Севастополя. Об этом сообщила в понедельник, 19 июня, пресс-служба Совета ЕС.
Штрафные меры Брюсселя предполагают, в частности, запрет на ввоз продукции в Евросоюз с территории полуострова и Севастополя и распространяются на физических лиц из ЕС и базирующиеся там компании. Незаконными признаются также инвестиции в регион, сотрудничество с компаниями-поставщиками, вложения в недвижимость и финансирование находящихся в Крыму предприятий.
Ограничения распространяются и на туристическую сферу. Так, европейским круизным судам предписано не заходить в порты полуострова, за исключением экстренных случаев.
Кроме того, запрещается ввоз в Крым "определенных товаров и технологий", которые могут использоваться в транспортном, телекоммуникационном и энергетическом секторах, а также применяться при добыче нефтегазового сырья и минеральных ресурсов.
"ЕС по-прежнему осуждает незаконную аннексию Крыма и Севастополя РФ и намерен в полном объеме осуществить свою политику непризнания" захвата полуострова, отмечает пресс-служба Совета Евросоюза.
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