Крупные налогоплательщики увеличили отчисления в госбюджет на 27,2% до 27,9 млрд гривен в мае

В мае крупные налогоплательщики увеличили отчисления в государственный бюджет на 27,2%, или 6 млрд гривен до 27,9 млрд гривен по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом говорится в сообщении Государственной фискальной службы, передают Українські Новини.

Доля налоговых платежей от крупного бизнеса составила 66,7% от общего сбора в госбюджет налоговых платежей по Украине.

Налога на прибыль поступило 12,3 млрд гривен, налога на добавленную стоимость - 7,9 млрд гривен, акцизного налога - 4,6 млрд гривен и чистой прибыли составил 0,9 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, Государственная фискальная служба увеличила реестр крупных налогоплательщиков в 2017 году на 761 до 2 512 предприятий.