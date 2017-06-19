Донецкий аэропорт. Когда ВСУ ударят по Спартаку

Бои в районе Донецкого аэропорта сейчас локальны, однако наши военные дают отпор террористам, которые атакуют наши позиции.

Пока главное внимание в АТО в последние дни сосредоточено вокруг Авдеевки, "Бутовки" и Ясиноватского блокпоста, по которым регулярно работают террористы из ствольной артиллерии, минометов, "Градов-П" и не только, достаточно отрывистой является информация о событиях вокруг Донецкого аэропорта. Если в мае-начале июня там происходило существенное обострение - террористы били из "Градов", 122-мм артиллерии и минометов 82-мм и 120-мм калибра по Опытному, Пескам, штурмовая группа даже выходила на дистанцию ближнего боя из района Жабуньков, то сейчас новостей оттуда стало меньше. Но речь исключительно об официальной информации. За последние дни известно лишь об обстреле Песков из гранатометов, хотя по позициям наших ребят в Опытном также прилетало из минометов.

Еще 14-го июня враг ударил из 122-мм артиллерии по позициям ВСУ в Песках, а из минометов 82-мм и 120-мм калибра били по Опытному.

Из оккупированного Спартака в последние дни поступали сообщения об исходящих залпах и прилетах. В частности, сепаратисты сообщали вчера об обстрелах окраин Спартака из артиллерии и БМП. Нам же известно, что из Спартака по нашим позициям вблизи "Бутовки" и Опытного работали еще и из танка.

Стоит отметить, что некоторые политики не так давно решили взорвать информационное пространство, рассказав о победе в Спартаке. Отличился Игорь Мосийчук, который в собственном "Фейсбуке" неделю назад начал писать, что наша армия "окончательно выбила оккупантов и коллаборантов из Спартака". Информация была запущена как раз на фоне боев в этом районе, однако люди, осведомленные о военной ситуации, кроме как с улыбкой воспринимать ее не могли.

Дело в том, что в районе Спартака сосредоточены достаточно мощные ресурсы "1-го АК "ДНР" с танками и бронетехникой. Прикрытие поселка обеспечивается артиллерией из Киевского района Донецка, тех самых Жабуньков, Минерального и Ясиноватой.

Зайти и окопаться в Спартак было бы невозможно без значительных человеческих потерь с нашей стороны. Однако, стоит отметить, что ДРГ, которые действуют в этом районе, действительно могут сблизиться и даже зайти в поселок.

Что же касается самой ситуации в этом районе, включительно со Спартаком, то важным с точки зрения стратегии ВСУ является выбивание террористов по ряду позиций.

ВСУ в мае ударили по позиции боевиков в школе Спартака. С 2014-го года эта школа выполняла роль огневой точки, из которой танки и ствольная артиллерия работали по "Бутовке", Авдеевке, Пескам, Опытному и так далее. Этот момент был достаточно важен, однако этого недостаточно, чтобы погасить активность врага на этом участке.

В Песках и вблизи них сосредоточены достаточные не только для отражения атаки врага, но и для короткого и быстрого наступления силы наших армейцев. Такая же ситуация с нашими силами и в Опытном. Это позволяет ВСУ держать в постоянном напряжении передовые позиции террористов в районе пожарной части, южнее взлетно-посадочной полосы Донецкого аэропорта, а также севернее - в районе РЛС. Эти позиции вынесены вперед (особенно РЛС). Из них довольно часто прилетает по Опытному. Прикрывают их боевики из Жабуньков, а именно с северной окраины, которая отделена от Песок минным полем, и собственного опорника вблизи Спартака, южнее водоема "Хутор". Из Жабуньков довольно часто прилетает по нашим позициям в Песках.

О важности выбивания врага из Жабуньков мы писали ранее. Так же важно уничтожить позиции врага рядом с водоемом "Хутор". После этого выдвинутые вперед позиции боевиков в районе ДАП останутся практически без прикрытия и их с большой вероятностью можно будет уничтожить.

Впрочем, когда мы говорим о Спартаке, то стоит вспомнить о Минских договоренностях, которых Украина пытается придерживаться. А согласно "Минску-1" Спартак должен быть под контролем боевиков. Но, стоит также вспомнить количество населенных пунктов, которые по этим же договоренностям должны быть украинскими, но находятся под контролем врага. Взять хотя бы Дебальцево, Пикузы...

В настоящее время операция ВСУ с наступлением на Спартак выглядит маловероятной. Впрочем, важно наносить точечные удары в ответ по огневым позициям врага, с которых регулярно ведутся обстрелы наших позиций. Сейчас все выглядит так, что ситуация на участке

Пески-Жабуньки-Опытное-Спартак-ДАП будет оставаться локальной. Активно будут работать ДРГ и штурмовые группы, снайперы, бронетехника и артиллерия с минометами. До реальных наступательных действий не дойдет, поскольку без больших потерь с обеих сторон это наступление не обойдется.