Михаил ЖИРОХОВ, Деловая столица

Ситуация на линии соприкосновения на Донбассе остается напряженной, хотя общее количество артиллерийских обстрелов позиций наших военных несколько снизилось: за 15 июня - 50, за 16 июня - 67, за 17 июня - 66, 18-е - 47. Есть и погибшие военнослужащие - двое за два дня.

При этом достается селам и поселкам по обе стороны линии фронта. Так, впервые за много месяцев боевики 17 июня накрыли Бердянское на приморском направлении. В результате обстрела загорелся один из домов по улице Морской. По счастливой случайности, жертв среди мирного населения не было. Кроме того, как минимум три прилета было утром 16 июня в село Староласпа Тельмановского (после деоккупации - Бойковский) района (территория, неподконтрольная Украине).

Кстати, на этой неделе цифры погибших мирных жителей в результате войны на Донбассе озвучило ОБСЕ. Если сравнивать цифры за период с 1 января по 15 июня, то по сравнению с 2016 годом число погибших резко уменьшилось (с 107 до 47), а вот количество раненных резко возросло (с 27 до 222).

Все выходные фиксировались попытки крупнокалиберной артиллерии боевиков "работать" по нашей второй линии обороны - так, 17 июня около полтора десятков 122-мм снарядов попали по позициям в районе Новоселовки Второй.

Очень сложным остается ситуация на донецком направлении - тут "горячо" в районе Ясиноватского блокпоста, вентствола шахты "Бутовская", на окраинах Ясиноватой, Горловки. Кроме минометов 82-мм и 120-мм боевики широко применяют танки и переносные реактивные пусковые установки по типу "Град-П". Их промышленное производство налажено сразу на нескольких захваченных предприятиях. Хотя их точность оставляет желать лучшего, но более мобильного и мощного средства для беспокоящего огня в условиях позиционной войны трудно придумать.

Такая установка перевозиться обычным фургоном или даже легковым автомобилем - чаще всего боевики используют микроавтобусы или "буханки" УАЗ-3962. Уничтожить такие диверсионные группы крайне сложно, ведь обстрел может вестись из самых неожиданных мест, включая крыши жилых домов, например.

Из "креативов" боевиков последних дней стоит отметить использование на донецком направлении железнодорожных платформ в качестве мобильных огневых точек. С одной стороны, такое решение выглядит нелогичным в плане того, что железные дороги уж точно пристреляны, с другой стороны за счет неожиданности оно может принести эффект.

Относительно стабилизировалась ситуация на луганском направлении - тут сил ни одной стороны для продолжения активных операций локального характера по всей видимости нет. Как нет сообщений об обстрелах на волновахском направлении.

Как видится, тишина сразу на нескольких оперативных направлениях связана еще с одним важным фактором - процессом ротации, который активно продолжается последние недели. С фронта в тыл уже выведена 17-я танковая бригада, 701-й отдельный батальон морской пехоты, артиллерия ВМСУ и некоторые другие части. На их место заходят как отдельные мотопехотные бригады, так и мехбригады (в частности 28-я одесская). Пока вновь прибывшие осваиваются на местности, просто обживаются вряд ли стоит ожидать от них какой-либо активности.

С другой стороны сообщения ГУР МО в последнее время пестрят случаями серьезных проблем с дисциплиной среди боевиков оккупационных войск. Даже если третья часть описанных случаев имеет место быть, то с боеспособностью наших противников на Донбассе очень серьезные проблемы. С другой стороны, нельзя отбрасывать и информацию об активном движении военных колонн из грузовиков с закрашенными тактическими знаками на приграничных территориях. Есть большая доля вероятности, что Россия усиливает части боевиков своими кадровыми военными в качестве "подпорки" на случай полномасштабного наступления ВСУ.

Интересно, что в последнее время о возможности силового решения Донбасской проблемы все чаще стали говорить все - от волонтеров до официальных лиц. Вряд ли за этим стоит реальный план, разработанный в Генштабе, однако для руководителей недореспублик и местного населения оккупированного Донбасса такие разговоры не добавляют мягко говоря уверенности в завтрашнем дне. Происходит это на фоне того, что в российских СМИ все реже вспоминают о "воюющем против хунты Донбассе", а речи о полной или частичной интеграции в РФ уже не идет.

Кроме того, на Донбассе и в РФ уже многие эксперты отмечают реальное укрепление нашей армии - о чем, например, свидетельствует приезд президента в прифронтовой Покровск и связанное с этим "авиашоу" на аэродроме Краматорска. Фактически было продемонстрировано то, что уже хоть завтра тут могут появиться боевые самолеты, а наша авиация уже как минимум вышла на довоенный уровень. Да и марш полка НГУ "Азов" на трехлетие освобождения Мариуполя получился весьма впечатляющим.

Следующая неделя, по всей видимости, будет гораздо более насыщенной на события и скорей всего более "горячей" - ведь ожидается как вынесение на рассмотрение Рады закона об оккупированных территориях, так и поездка президента Порошенко в США для встречи с Трампом. Вполне очевидно, что основным вопросом будет судьба Донбасса и противодействие российской агрессии. А такие серьезные геополитические подвижки всегда "странным образом" совпадают с периодами обострения на Донбассе.