Выходные в АТО. Обострение в Приазовье и отпор на Светлодарской дуге

В зоне проведения АТО в течение выходных было, как всегда, горячо.

Сегодня мы традиционно проанализируем ситуацию с боевыми действиями по всей линии фронта за выходные. Итак, поехали. Традиционно - с севера на юг:

Трасса "Бахмутка"

Напомним, что трасса "Бахмутка" - это неофициальное местное название трассы Т 1303 Лисичанск - Луганск. Она является крупнейшей транспортной артерией части Луганской области, ограниченной реками Северский Донец и Луганчанка. Этот участок имеет протяженность с запада на восток на более чем сотню километров, около него расположены десятки населенных пунктов и блок-постов.

В пятницу враг здесь после нескольких дней перерыва активизировался на участке фронта Крымское - Новотошковское. Между полуночью и 7 часами утра боевики совершили три вооруженных провокации из легкого вооружения. В течение следующих десяти часов на всем направлении было спокойно, а с 17 до 18 часов и между 22 и полуночью оккупанты вели огонь из минометов и гранатометов по Новоалександровке.

Кроме того, начиная с 19:00 российско-оккупационные войска начали вести активный минометный огонь по Крымскому и Новотошковскому. Под обстрел попал почти каждый опорный пункт ВСУ. За 4 часа боевики выпустили в направлении украинских военных более 170 мин и снарядов. Кроме того, в Троицком оккупанты провели два минометных обстрела средней мощности.

В субботу также горячее всего было именно в районе Бахмутской трассы и вблизи Попасной. Начиная с обеда и до позднего вечера на этих участках враг применял минометы. Каждый из таких эпизодов использования боевиками запрещенного вооружения (а всего их состоялось более 10) сопровождался открытием огня из гранатометов, пулеметов а также бронетехники. Также по два обстрела со стороны противника имели место вблизи Счастья и Станицы Луганской. Один из обстрелов в Старом Айдаре, что неподалеку Счастью, был минометным.

Кроме этого, в районе Крымского и Катериновки позиции ВСУ неоднократно были обстреляны противником из 120-мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Также под вражеский минометный огонь вчера попали наши укрепления вблизи Троицкого и Трехизбенки.

В воскресенье было зафиксировано три факта нарушения пророссийскими бандформированиями "режима тишины". В частности, около 15:00 боевики накрыли наших воинов неподалеку от Крымского почти десятком мин из 120-мм минометов. Еще ранее захватчики били из станкового противотанкового гранатомета в районе Катериновки, а возле Новоалександровки вели огонь из стрелкового оружия.

Здесь в пятницу вечером боевики открывали огонь из минометов по Луганскому, Новгородскому и Верхнеторецкому. В ответ украинские защитники уничтожили два вражеских миномета, одну пулеметную точку и нескольких боевиков.

В субботу около 1 часа ночи оккупанты выпустили 20 артиллерийских снарядов по украинским укреплениям в районе Светлодарской дуги. Особенно досталось Новолуганскому, где боевики применяли противотанковые ракетные комплексы, БМП и БТР и гранатометы разных модификаций.

В воскресенье после обеда под вражеский огонь попали позиции ВСУ, которые расположены на подступах к Луганскому, что на Светлодарской дуге. Там боевики применяли автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Горловка

В субботу под довольно плотным минометным огнем оказались укрепления ВСУ околоНовгородского и Зайцево. Там оккупанты применяли весь спектр имеющегося у них неартиллерийского вооружения: противотанковые ракетные комплексы, БМП и БТР, гранатометы различных модификаций, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В воскресенье около 11:00, обстреливая позиции ВСУ в районе Зайцево, оккупанты в очередной раз попали из гранатомета в жилой дом местных жителей. К счастью, никто из гражданских не пострадал.

В пятницу наиболее "горячей точкой" здесь была Каменка. На участке фронта Авдеевка - позиция "Шахта Бутовка" происходили короткие вражеские вооруженные провокации, в том числе с применением минометов и вооружения танков - все это в течение светлой части суток. А между 19 и 23 часами российско-оккупационные войска провели мощный танковый и минометный обстрел Каменки, выпустив по позициям украинских войск около 120 мин и снарядов.

В субботу сутки начались массированным вражеским танково-артиллерийским (152-мм) обстрелом позиций ВСУ в Авдеевке. В течение дня и вечером противник неоднократно вел огонь по обороняющим Авдеевку из танка, минометов различных калибров и пехотного вооружения.

В воскресенье оккупанты ночью обстреляли один из опорных пунктов сил АТО в пригороде Авдеевки из крупнокалиберных пулеметов. Также противник дважды открывал огонь по укреплениям украинских воинов вблизи Каменки из 120-мм и 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия различных калибров.

Здесь было на удивление тихо. Видимо, террористы до сих пор зализывают раны после того, как ВСУ "погасили" их огневые точки на территории так называемой "столицы ДНР".

Только в пятницу в районе Донецкого аэропорта российско-оккупационные войска вели огонь из гранатометов и осуществили один короткий минометный обстрел по Красногоровке.

Приазовье

В Приазовье было зафиксировано более половины всех вражеских вооруженных провокаций.

Однако, в пятницу здесь было относительно тихо. Лишь несколько вооруженных инцидентов пришлись на участок фронта Чермалык - Широкино, где враг открывал огонь из легкого вооружения.

А уже в субботу оккупанты принялись широко применять тяжелое вооружение, в том числе проводя обстрелы жилых кварталов прифронтовых населенных пунктов. Так, в 17:40 боевики из минометов обстреляли село Бердянское неподалеку от Мариуполя, в результате чего было повреждено несколько домов. Один из них пострадал очень серьезно: разрушена крыша и потолки. В другом доме произошел пожар.

Кроме того, мощные артиллерийско-минометные обстрелы 120-мм калибра со стороны российско-оккупационных войск имели место в Гранитном и соседней с ним Новоселовке, куда захватчики выпустили почти полтора десятка артиллерийских снарядов из 122-мм гаубиц. В Широкино во второй половине суток бандформирования проводили кратковременные минометные обстрелы, а также трижды выстрелили из танка.

Случаи применения легкого вооружения врагом против наших защитников вчера фиксировались с утра и допоздна на линии фронта от Красногоровки до крайнего юга.

В воскресенье противник еще на рассвете выпустил по пять мин калибра 120-мм в направлении позиций ВСУ вблизи Павлополя и Чермалика. Чуть позже там же, а также в районе Широкино, Водяного и Талаковки, незаконные вооруженные формирования неоднократно открывали огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Что касается потерь, то за выходные в результате боевых действий в районе проведения антитеррористической операции один боец ВСУ погиб и восемь бойцов получили ранения - под Крымским, Авдеевкой и Зайцево.