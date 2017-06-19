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Партия Макрона получает абсолютное большинство в парламенте Франции
07:26 19.06.2017 |
Партия президента Франции Эммануэля Макрона "Вперед, республика!" одержала убедительную победу на парламентских выборах, сообщает Би-Би-си.
После того, как были подсчитаны почти все голоса второго тура, партия "Вперед, республика!" вместе с ее союзником - центристской партией "Демократическое движение" (MoDem) - набирают значительно больше 300 из 577 мест в нижней палате французского парламента.
Хотя это несколько меньше, чем ожидали политологи, предсказывавшие еще более решительную победу Макрона, президент Франции тем не менее получил солидный мандат в парламенте на проведение своей проевропейской и ориентированной на бизнес-интересы программы реформ.
Явка во втором туре оказалась значительно ниже, чем была на выборах в 2012 году. Многие избиратели - как оппоненты, так и сторонники Макрона, - как считается, не пришли на избирательные участки после решительной победы его партии в первом туре.
Премьер-министр Эдуар Филипп, отметив низкую явку, сказал, что его партия будет защищать интересы всех французов.
Консервативная партия "Республиканцы" и ее союзники могут сформировать самый большой оппозиционный блок - они получат от 125 до 131 места. Но это существенно меньше, чем 200 мандатов, которыми располагали французские консерваторы в предыдущем составе Национального собрания.
Социалисты, находившиеся у власти во Франции последние пять лет, получат от 41 до 49 мест - их самый худший результат за всю историю существования партии.
Впервые в Национальное собрание прошла лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен. Ее ультраправая партия может получить от четырех до восьми мест в парламенте.
Победа политических новичков
Макрон создал партию "Вперед, республика!" в апреле 2016 года, половина ее кандидатов не имеет политического опыта.
Выборы в Национальное собрание Франции проводятся в два тура; 18 июня голосовали избиратели в тех округах, где кандидаты в прошедшем неделю назад первом туре не набрали более 50% голосов.
Партии с более богатой историей призывали избирателей поддержать соперников Макрона, чтобы помешать монополизации власти.
Один из лидеров партии "Республиканцы" Франсуа Баруен после первого тура заявил, что низкая явка избирателей свидетельствует о "глубоком расколе" во французском обществе, а Ле Пен сказала, что избирательная система Франции нуждается в реформах.
Партия "Вперед, республика!" выдвинула в парламент кандидатов из разных сфер жизни, в том числе студентов и пенсионеров, многие из которых - новички в политике. Отбор кандидатов проводился на основании резюме, присланных по электронной почте.
Что дальше?
Хью Скофилд, Би-би-си, Париж
Все произошло так быстро, что создается ощущение, будто у Франции кружится голова.
Многие смотрят на своего нового лидера, и значительно больше людей, чем число проголосовавших за него, искренне впечатлены его качествами как политика. Но многие также задаются вопросом - а что дальше?
Ответить на него сложно, и именно этим элементом неизвестности новый президент отличается от своих предшественников.
Партии Макрона еще недавно не существовало. Он придумал ее сам. Половине новых парламентариев придется сейчас учиться, в самом буквальном смысле слова, тому, как заниматься своей новой работой.
И ни разу со времен Шарля де Голля в 1958 году у президента Франции не было столь мощной поддержки в парламенте, где политическая карьера большинства поддерживающих его депутатов зависит лично от него.
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