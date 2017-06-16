НБУ упростил операции с валютными ценностями для банков и их клиентов

Национальный банк упростил операции с валютными ценностями для банков и их клиентов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка, передают Українські Новини.

С этой целью упрощено проведение валютных операций по торговле иностранной валютой и банковскими металлами на межбанковском валютном рынке и на международном валютном рынке.

Во-первых, упрощение касается проведения валютных операций на условиях "форвард".

Национальный банк предоставил банкам возможность осуществлять собственные валютные операции на условиях "форвард" без ограничения по группе классификатора иностранных валют, срока и вида операции, который хеджируется (пара валюта/валюта; гривна/валюта).

До сих пор такие операции разрешались только при условии, что обе валюты из пары относятся к 1-й группе классификатора и на срок, не превышающий 365 календарных дней.

Кроме того, регулятор существенно упростил условия проведения форвардных операций для бизнеса - клиентов банков, которые являются субъектами внешнеэкономической деятельности.

Такие компании получили возможность осуществлять операции по обмену (конвертации) иностранной валюты на условиях "форвард" без ограничения по группе классификатора, срока и вида операции.

Также они смогут проводить операции по купле-продаже иностранной валюты за гривну на условиях "форвард" для хеджирования риска изменения курса иностранной валюты по отношению к гривне по внешнеторговым операциям без ограничения по группе классификатора и срока этой операции.

Ранее срок таких операций должен составлять до 365 дней.

Во-вторых, расширен спектр операций с банковскими металлами, которые осуществляют уполномоченные банки.

Банки смогут проводить на межбанковском валютном рынке купли-продажи банковских металлов на условиях "тод", "том", "спот", "форвард" или "своп" не только за гривну, как было до сих пор, но и за иностранную валюту.

Кроме того, банки смогут проводить на международных рынках за иностранную валюту классификатора операции как по покупке, так и продаже банковских металлов на условиях "тод", "том", "спот", "форвард" или "своп".

До сих пор их возможности по продаже банковских металлов были ограничены 1-й группой классификатора.

В-третьих, Национальный банк снял ограничения на проведение операций по обмену безналичной иностранной валюты для физических лиц, которые не являются предпринимателями.

Такие клиенты смогут осуществлять соответствующие операции с безналичной валютой, имеющейся на счете, без ограничения по группе классификатора и количества таких операций в течение дня.

До сих пор они имели возможность проводить такие операции только один раз в течение дня и только с иностранной валютой 1-й группы классификатора.

Кроме того, для клиентов-физических лиц банки будут осуществлять обмен наличной иностранной валюты на безналичную без ограничения по группе классификатора.

Соответствующие изменения утверждены постановлением правления НБУ №55 от 15 июня "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины".

Они вступают в силу с 26 июня 2017 года.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк решил ввести выдачу украинцам валютных лицензий в электронной форме.