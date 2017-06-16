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НБУ решил ввести выдачу украинцам валютных лицензий в электронной форме
Национальный банк решил ввести выдачу украинцам валютных лицензий в электронной форме.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка, передают Українські Новини.
Физические лица (кроме предпринимателей) смогут получать электронные индивидуальные лицензии (е-лицензии) на перечисление иностранной валюты за границу для осуществления отдельных валютных операций через уполномоченные банки.
На основании е-лицензий физическое лицо сможет в течение одного календарного года перечислить иностранную валюту за границу на общую сумму до 50 тыс. долларов США (в эквиваленте).
Воспользоваться электронной лицензией в пределах установленного лимита граждане смогут для осуществления трех видов валютных операций: для инвестиций за границу; по размещению средств на собственных счетах за пределами Украины; с целью выполнения обязательств перед нерезидентами по договорам страхования жизни.
Для предоставления электронной лицензий и сбора информации об использовании установленного лимита Национальный банк вводит автоматизированную информационную систему "Реестр индивидуальных лицензий на осуществление физическими лицами валютных операций".
Чтобы получить е-лицензию физическое лицо должно обратиться в любой уполномоченный банк.
В свою очередь банк при условии соответствия представленной заявителем информации направляет в Национальный банк запрос в электронном виде для выдачи этому лицу электронной лицензии.
Эта система утверждена постановлением правления НБУ №54 от 15 июня 2017 года "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины".
Физические лица смогут воспользоваться ею с 3 июля 2017 года.
Как сообщали Українські Новини, в конце апреля Национальный банк заявил о намерении автоматизировать выдачу индивидуальных валютных лицензий.
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