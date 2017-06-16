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Потребительские настроения украинцев улучшились - исследование
16:33 16.06.2017 |
Индекс потребительских настроений в Украине в мае 2017 года увеличился на 3,2 пункта по сравнению с апрелем 2017 года - до 58. Такие данные содержатся в исследовании GfK Ukraine.
При этом индекс ожидаемого развития экономики в ближайший год в мае вырос на 10,8 пункта по сравнению с апрелем и составил 56,1 пункта, а индекс ожидаемого развития экономики в ближайшие 5 лет снизился на 2,3 пункта - до 69,2.
Индекс ожидаемых изменений личного материального состояния вырос на 5,4 пункта - до 62,3, а индекс целесообразности крупных покупок снизился на 2,7 пункта и составил 54,7.
Индекс инфляционных ожиданий снизился на 2,8 пункта - до 181,1.
"В мае 2017 года значение индекса личного материального положения, ожидаемых изменений личного материального положения и развития экономики в ближайший год достигли максимального уровня за последние 2 года (с мая 2015 года). В то же время, индекс ожидаемой динамики безработицы зафиксирован на минимальном уровне. Этот результат свидетельствует, что в восприятии граждан положение дел в экономике улучшается, а кризисное время пройдено", - говорится в исследовании.
Как сообщал УНИАН, индекс потребительских настроений в Украине в апреле 2017 года снизился на 0,6 пункта по сравнению с мартом 2017 года - до 54,9.
Базовая инфляция в Украине в мае 2017 года в годовом выражении, по сравнению с маем 2016 года, ускорилась до 6,5% с 6,3%, зафиксированных в апреле-2017 к апрелю-2016.
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