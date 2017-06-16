Финансовые новости
- |
- 16.06.17
- |
- 15:17
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
В проекте Бюджетной резолюции указано, что минимальная зарплата с 2018 года может вырасти до 3723 грн.
14:54 16.06.2017 |
Минимальная заработная плата с 2018 года может вырасти до 3723 грн, с 2019 года - до 4173 грн, с 2020 года - до 4425 грн.
Соответствующие прогнозные показатели содержатся в проекте Бюджетной резолюции на 2018-2020 годы.
При этом документ предусматривает повышение прожиточного минимума три раза в год в течение следующих трех лет. Прогнозируется, что с 1700 грн в январе 2018 года прожиточный минимум увеличится до 2139 грн в декабре 2020 года.
Кроме того, работники первого тарифного разряда Единой тарифной сетки получат повышенные оклады с 2018 года в размере 1762 грн, с 2020 года - 1921 грн, с 2020 года - 2073 грн.
Как сообщал УНИАН, с 1 января 2017 года минимальная зарплата в Украине была повышена более чем в 2 раза - до 3200 грн.
Правительство планирует повышать уровень минимальной заработной платы в дальнейшем в соответствии с экономической ситуацией в стране.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|В проекте Бюджетной резолюции указано, что минимальная зарплата с 2018 года может вырасти до 3723 грн.
ТОП-НОВОСТИ
|Минагропрод допускает возможность продажи земли юридическим лицам
|Приморье. Когда ВСУ отбросят боевиков от Верхнешироковского
|Банки обязали кредитовать физлиц по новым правилам
|Не надо мусорить. Как Садовый оказался у разбитого рейтингового корыта
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Вице-президент Westinghouse: К сожалению, иногда бюрократия в Украине отвлекает от реального бизнеса
|"Газпром" провел в Берлине сеанс самовнушения
|Бои за Донецк, или почему Марьинка обречена на обстрелы
|Банкирам не удалось растолкать курс доллара на межбанке 15 июня
|Насколько новые санкции США опасны для России?
|Братья Клюевы задолжали госбанкам 28 млрд грн
|Земельная реформа: семейным фермерским хозяйствам могут разрешить покупку до тысячи гектаров
Это интересно
|Опрос: приложения в смартфонах заставляют больше тратить
|Hyundai представил компактный кроссовер Kona
|Citroen выпустил маленький кроссовер с 90 вариантами дизайна
|Украина до 2020 года обяжет водителей пользоваться сезонными шинами - стратегия
|Acute Angle K2: компьютер в клавиатуре
|Himera Q - украинский суперкар за 700 000 евро
|10 самых конкурентоспособных экономик мира