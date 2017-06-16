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Минагропрод допускает возможность продажи земли юридическим лицам
14:19 16.06.2017 |
Рабочая группа при Министерстве аграрной политики и продовольствия допускает возможность продажи земельных участков с учетом ряда ограничений небольшим юридическим лицам в случае отмены моратория на продажу сельхозземель, если будет проработан механизм минимизации рисков их массовой скупки.
Об этом журналистам сообщил первый замглавы Минагропрода Максим Мартынюк.
«Если мы найдем механизм минимизации рисков, тогда мы на это пойдем (на допуск юридических лиц к рынку земли - УНИАН). Мы не имеем права на ошибку в этой земельной реформе. Лучше запустить его очень консервативно, чем получить в результате неконтролируемый процесс», - сказал он.
Мартынюк добавил, что право на покупку участков могут получить небольшие хозяйства, которые в течение последних пяти лет обрабатывали земли и работали в аграрной сфере.
По его словам, такая модель может стать компромиссом ведомства с аграрными ассоциациями, которые неоднократно призывали правительство предусмотреть возможность допуска к будущему рынку сельхозпроизводителей.
«В настоящее время мы находимся в конструктивном диалоге с аграрными ассоциациями для того, чтобы выбранная модель запуска рынка земли в Украине не привела к тому, что у бизнеса возникнут проблемы», - сказал Мартынюк, подчеркнув, что запуск рынка не должен быть «стрессовым» для сельхозпроизводителей.
Как сообщал УНИАН, в Украине с 2001 года действует мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения. В октябре 2016 года Верховная Рада продлила его действие до конца 2017 года.
В меморандуме с Международным валютным фондом указано, что Украина планирует до конца мая 2017 года принять закон, регламентирующий оборот земель сельхозназначения, и с 2018 года (после окончания действия моратория) начать продажу сельхозземель.
Правительство Украины в рамках земельной реформы предлагает разрешить покупку гражданами Украины до 200 га земли.
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