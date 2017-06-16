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Приморье. Когда ВСУ отбросят боевиков от Верхнешироковского
12:21 16.06.2017 |
Достаточно острая ситуация на Приморье уже традиционна. Постоянные обстрелы Широкино, Водяного, Чермалыка, Павлополя и других населенных пунктов из 82-мм и 120-мм минометов, 122-мм артиллерии, "Града-П", танков и БМП уже никого не удивляют.
Впрочем, именно на Приморье ВСУ постепенно продвигаются вперед. В условиях отсутствия здесь серой зоны, особенностей грунта и местности, значительной плотности между врагом и нашей армией, продвижение происходит очень медленно, под вражеским огнем. Однако, ВСУ все же идут вперед в направлении Пикуз, о чем уже говорилось ранее. Впрочем, таким же логичным является наше движение в сторону Верхнешироковского (бывший Октябрь).
Именно из этого населенного пункта регулярно поливают минами позиции наших ребят под Павлополем и Чермалыком. Активность обстрелов боевиков на этом направлении возросла, а это может свидетельствовать о попытках нашей армии выдвинуться вперед. Впрочем, еще с марта в направлении нашего Павлополя террористы подтягивали большое количество бронетехники, танков и живой силы. Впоследствии даже наши военнослужащие говорили о возможном наступлении на Павлополь.
Если говорить о стратегическом значении Верхнешироковского, то выбив террористов оттуда, ВСУ смогут взять под огневой контроль участок дороги ТО5019, по которой в том числе осуществляется соединение сил боевиков в Пикузах. Более того, это даст возможность нашей армии подойти к Пикузам и Заиченко с севера. Важно, что по Минску-1 это село также должно быть под нашим флагом.
Пикузы на Приморье является стратегически очень важным. Не само село, как таковое. Оно может рассматриваться исключительно как плацдарм для продвижения на Заиченко и дальше на Новоазовск. Высота "Дерзкая", выдвинутая ближе к нашему Водяному, на которой закреплены боевики, является ключевым пунктом обороны боевиков на линии Азов (бывшее Дзержинское) - Саханка.
Не исключено, что именно в течение летней кампании боевики будут отброшены от Пикуз и Верхнешироковского. Судя по информации, продвижение ВСУ, о котором уже сообщили даже журналисты "5 канала", происходит не только на пути к Пикузам.
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