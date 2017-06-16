Банки обязали кредитовать физлиц по новым правилам

На этой неделе в силу вступили новые правила выдачи потребительских кредитов. Полгода назад депутаты приняли закон, усиливающий права заемщиков. Клиентов финансовых учреждений будут лучше информировать о стоимости кредитных продуктов и сопутствующих рисках. Действие закона распространяется на кредиты, выданные банками, финкомпаниями, кредитными союзами и другими организациями, у которых есть соответствующая лицензия. ЛІГА.net выяснила, как новые требования повлияют на рынок потребительского кредитования, и какие изменения ждут его в дальнейшем.

Как на ладони

Потребительское кредитование в Украине постепенно восстанавливается после кризиса 2014 года. По данным Национального банка, в мае общий кредитный портфель физлиц вырос на 1,7% по сравнению с прошлым месяцем, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - на 7,5%. В Нацбанке видят потенциал для дальнейшего развития этого сегмента. "Уровень закредитованности населения в Украине очень низкий по сравнению с другими странами, этому бизнесу есть куда расти. Опрос топ-менеджеров банков, который мы ежегодно проводим, показал что большинство респондентов ожидают рост потребительского кредитования в этом году. Эта ниша бизнеса очень близка для банков и они видят в ней быстрый способ повысить свои финансовые результаты", - говорит Катерина Рожкова, замглавы правления НБУ.

С 10 июня все банки и другие финансовые учреждения обязаны поменять подходы в работе с заемщиками. Отныне кредитор, еще до заключения договора с клиентом, обязан предоставить ему подробную информацию об условиях и стоимости кредита в понятном виде. Заемщик имеет право требовать для ознакомления договор до того, как он будет подписан. Вместе с договором клиент будет получать "паспорт кредита" - документ, в котором в стандартизированном формате простыми и доступными терминами будут описаны все условия финансирования. В кредитном договоре должна быть указана реальная процентная ставка.

Банкиры рассчитывают, что новые правила на рынке позитивно повлияют на доверие потребителей к финансовым учреждениям. В будущем это позволит активизировать кредитование. Но к некоторым требованиям участники рынка отнеслись неоднозначно. К примеру, не всем нравится, что теперь банки обязаны при расчете реальной годовой процентной ставки заранее учитывать размер комиссий, оплачиваемых потребителем кредитному посреднику за его услуги.

"Формула расчета общей стоимости займа и формирования процентной ставки - не изменилась. Но изменилось ее наполнение. В общих затратах по кредиту, помимо основной суммы, которую получает клиент, банк обязан указывать проценты, комиссии, обязательные платежи и точную сумму сопутствующих платежей за услуги кредитных посредников", - объясняет Елена Полянчук, начальник управления правового сопровождения продаж юридического департамента Укрсиббанка.

Имплементация таких требований может быть обременительной для финансовых учреждений, считают банкиры. "Третьи лица, которые выступают посредниками, ведут независимую финансовую деятельность и банки не могут на нее влиять или заранее регулировать размер платы, которую они берут за свои услуги. Мы боролись за исключение этого пункта из закона", - говорит Полянчук.

Закон также устанавливает требования к рекламе потребительских займов. Теперь реклама кредитов под ноль процентов, которая не требует проверки кредитоспособности клиента, запрещена. Если реклама содержит любые цифры о стоимости и условиях займа, то на ней должна быть изображена максимальная сумма, на которую может быть выдан кредит, реальная годовая ставка, максимальный срок погашения, а в случае приобретения товаров в рассрочку - еще и размер первого взноса.

"Как бы банкам не хотелось рекламировать нулевую ставку и скрывать от клиента реальную ставку, мы понимаем, что это несправедливо и это необходимо менять, учитывая, что уровень финансовой грамотности большей части населения низкий. Закон в перспективе будет позитивно влиять на развитие рынка. Если заемщик будет чувствовать себя защищенным, то потребительское кредитование будет расти", - говорит Антон Тютюн, заместитель главы правления Ощадбанка.

Закон также меняет очередность погашения требований по кредиту в благоприятную для клиента сторону, и ограничивает максимальный размер штрафных начислений. Пеня и проценты за неисполнение обязательства по возврату не могут превышать двойной учетной ставки Национального банка и составлять более 15% от суммы просроченного платежа. Общая сумма неустойки не может превышать половину суммы кредита и не может быть увеличена.

"Документ облегчает финансовую нагрузку на клиента. Сейчас клиент будет погашать сначала реальные прострочки, потом тело кредита и лишь потом возможные штрафные санкции банка, которые, согласно новым правилам, сильно уменьшаться. Мы надеемся, что эти изменения подтолкнут возобновление кредитования в Украине", - говорит Елена Полянчук.

Еще одно новшество закона заключается в том, что заемщик имеет право в течение 14 календарных дней со дня заключения договора о потребительском кредите отказаться от него без объяснения причин, даже если уже получил деньги.

Узкое место

Новый закон распространяется не на все виды потребительских кредитов, из-за чего возможны махинации со стороны кредиторов. Требования не касаются кредитных договоров с суммой менее одной минимальной зарплаты, кредитов и овердрафтов сроком до одного месяца и несанкционированных овердрафтов, которые возникают из-за превышения суммы операции.

"Есть механизм автопролонгации, который юридически позволяет из кредита, заключенного на месяц сделать кредит на год и больше. Некоторые банки могут пользоваться массой подобных механизмов для обхода закона и избежания раскрытия всей информации о кредите. Этот закон способен повлиять на рынок лишь в том случае, если он будет обязательным для всех", - говорит Тамара Савощенко, глава правления Укрсоцбанка. Банкир полагает, что в короткой перспективе имплементация закона кардинально не изменит рынок. "Для перехода на новые правила кредитования банкам придется менять бизнес-модель работы с розничными клиентами, жестче относиться к выбору заемщика, снижать маржу от операций. Крупные игроки не смогут быстро перестроить, а мелкие игроки - не делают рынок", - говорит Савощенко.

В Национальном банке поддерживают нововведения и намерены еще больше усилить требования закона в части раскрытия информации о стоимости услуг кредитных посредников. По словам Екатерины Рожковой, услуги третьих лиц в расходах клиента порой обходятся до 30% стоимости всего кредита. "Когда банки разрабатывают и внедряют программы потребительского кредитования, то все они определяют для себя перечень посредников, с которыми они работают, определяют стоимость услуг этих компаний. И понятно, что за то, что банки дают этим компаниям клиентуру и рынок, они получат от них компенсацию или комиссию, которая входит в доходы банка. Поэтому говорить о том, что банки не влияют на стоимость услуг посредников - неправильно", - говорит Рожкова.

Согласно закону, контролировать выполнение требований будут регуляторы финсектора - НБУ и Нацкомфинуслуг. При этом в законе не предусмотрены санкции за нарушение новых правил. Если у Нацбанка есть некоторые рычаги влияния на банки в рамках отраслевых законов "О финансовых услугах", "О банках и банковской деятельности", то для других финансовых учреждений, подконтрольных Нацкомфинуслуг, аналогичные рычаги влияния - отсутствуют.

Чтобы закон о потребительском кредитовании имел реальный эффект на весь финансовый рынок, депутатам нужно принять еще один законопроект, предусматривающий дополнительные полномочия регуляторов и санкции в отношении нарушителей.

"Принятый закон о потребительском кредитовании обеспечивает применение честных практик на рынке, но не в полной мере решает проблемы потребителя. Нужен дополнительный документ. Законопроект 2456-д устанавливает конкретные санкции и административную ответственность должностных лиц финучреждений за нарушение прав потребителей. За предоставление недостоверной информации, непредоставление экземпляра договора, увеличение в одностороннем порядке фиксированной ставки платежей, несообщение об изменении процентной ставки", - говорит Юлия Витка, заместитель руководителя проекта USAID "Трансформация финансового сектора".