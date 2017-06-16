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Минфин инициирует введение налога на выведенный капитал вместо налога на прибыль
09:49 16.06.2017 |
Министерство финансов разработало законопроект, вводящий налог на выведенный капитал вместо налога на прибыль.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минфина, передают Українські Новини.
Законопроектом предлагается заменить налог на прибыль - налогом на выведенный капитал, предусматривающий налогообложение распределенных дивидендов или приравненных к ним платежей.
При этом произойдет полный отказ от налога на репатриацию.
Ставка налога на выведенный капитал составит 15% при уплате дивидендов в адрес юрлица - нерезидента или физлица.
Для сравненных с дивидендами платежей ставка будет составлять 20%.
К таким платежам относятся: проценты, уплаченные в адрес нерезидентов - связанных лиц; выплаты в рамках договоров страхования или перестрахования в пользу страховщиков-нерезидентов; выплата финансовой помощи неплательщику налога, не возвращенного в течение 12 месяцев; покупка товаров и услуг у связанных лиц, применяющих упрощенную систему налогообложения; доначисления за трансфертное ценообразование; бесплатное предоставление имущества неплательщику налога; инвестиции в уставный фонд неплательщиков налога; выплата роялти.
Законопроектом предполагается, что банковский сектор будет оставаться плательщиком налога на прибыль до 2020 года включительно.
Сумма дивидендов, выплачиваемая за 2013-2017 годы, не облагается налогом на выведенный капитал в пределах объема налогооблагаемой прибыли, из которой ранее был уплачен налог на прибыль.
Как сообщали Українські Новини, в мае Минфин разработал дорожную карту реализации плана действий BEPS (Base erosion and Profit Shifting - размывание налогооблагаемой базы и вывода прибыли из-под налогообложения) и представило ее для изучения экспертам.
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