Минфин инициирует введение налога на выведенный капитал вместо налога на прибыль

Министерство финансов разработало законопроект, вводящий налог на выведенный капитал вместо налога на прибыль.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минфина, передают Українські Новини.

Законопроектом предлагается заменить налог на прибыль - налогом на выведенный капитал, предусматривающий налогообложение распределенных дивидендов или приравненных к ним платежей.

При этом произойдет полный отказ от налога на репатриацию.

Ставка налога на выведенный капитал составит 15% при уплате дивидендов в адрес юрлица - нерезидента или физлица.

Для сравненных с дивидендами платежей ставка будет составлять 20%.

К таким платежам относятся: проценты, уплаченные в адрес нерезидентов - связанных лиц; выплаты в рамках договоров страхования или перестрахования в пользу страховщиков-нерезидентов; выплата финансовой помощи неплательщику налога, не возвращенного в течение 12 месяцев; покупка товаров и услуг у связанных лиц, применяющих упрощенную систему налогообложения; доначисления за трансфертное ценообразование; бесплатное предоставление имущества неплательщику налога; инвестиции в уставный фонд неплательщиков налога; выплата роялти.

Законопроектом предполагается, что банковский сектор будет оставаться плательщиком налога на прибыль до 2020 года включительно.

Сумма дивидендов, выплачиваемая за 2013-2017 годы, не облагается налогом на выведенный капитал в пределах объема налогооблагаемой прибыли, из которой ранее был уплачен налог на прибыль.

Как сообщали Українські Новини, в мае Минфин разработал дорожную карту реализации плана действий BEPS (Base erosion and Profit Shifting - размывание налогооблагаемой базы и вывода прибыли из-под налогообложения) и представило ее для изучения экспертам.