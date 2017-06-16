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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Вице-президент Westinghouse: К сожалению, иногда бюрократия в Украине отвлекает от реального бизнеса

09:44 16.06.2017 |

Новости ТЭК

 

Вице-президент и управляющий директор крупнейшей ядерной компании мира Westinghouse Азиз Даг в интервью УНИАН рассказал о возможностях роста поставок ядерного топлива в Украину, о планах компании по истечению действующего контракта с Украиной, а также прокомментировал мировой тренд развития «зеленной» энергии и роль атомной энергетики в ближайшем будущем.

Westinghouse - американская электротехническая и ядерная компания. В Украине корпорация работает около 17 лет и сегодня является единственным, альтернативным России, поставщиком ядерного топлива для украинских атомных электростанций. В то же время, в конце марта этого Westinghouse подала добровольное ходатайство о банкротстве в соответствии с требованиями законодательства США, однако в компании завяли, что данная процедура не повлияет на поставки топлива в Украину.

Сейчас компания Westinghouse находится в процессе банкротства. Повлияет ли это на реализацию ряда проектов в Украине?

Подача компанией Westinghouse добровольного ходатайства о банкротстве согласно требованиям законодательства США никак не повлияло на операции в Украине. В Украине работает «Westinghouse Electric Швеция», а эта компания не находится в процессе банкротства, она продолжает выполнять все свои обязательства.

На каком этапе сейчас процесс банкротства компании?

Процесс банкротства в США очень хорошо структурирован и, вероятно, является одним из лучших в мире. Его основная цель - помочь компании пережить сложившуюся ситуацию и сохранить свои ценности.

Подача компанией Westinghouse ходатайства о банкротстве не связана с ее основным бизнесом, это имеет отношение к двум конкретным проектам по строительству блоков AP-1000. На этой неделе СМИ сообщали, что Toshiba и Westinghouse уже договорились по одному из них. В отношении второго переговоры еще идут, но как только они завершатся, это будет огромным шагом на пути к окончанию процедуры банкротства.

Еще одним важным шагом по процедуре будет разработка нового бизнес-плана для реорганизованной компании, процесс будет завершен до конца июля.

Надеюсь, выход из процедуры будет недолгим и плавным. Уверен, что компания выйдет из ситуации более сильной, чем была.

Что же касается бизнеса по производству ядерного топлива, то он никогда не был под вопросом, он всегда был стабильным и никакого отношения к подаче ходатайства о банкротстве не имеет.

Westinghouse работает во многих странах, в том числе в Восточной Европе. Есть отличия от работы в Украине? С какими трудностями вы сталкиваетесь в нашей стране?

Все страны разные, везде свои уникальные сложности. В Украине компания работает уже много лет. Считаем, что Украина - хорошая страна для работы. Технический уровень инженеров в Украине очень высокий. Здесь работают талантливые люди, и Westinghouse с ними ведет технический диалог на высоком уровне.

Что касается трудностей, то это, в первую очередь, - бюрократия, очень много бумажной работы. К сожалению, иногда бюрократия отвлекает от реального бизнеса. Второе - язык, необходимо время для адаптации.

Что, по вашему мнению, мешает другим крупным компаниям зайти на украинский рынок?

Я не могу комментировать действия других компаний, об этом стоит спросить у них. Что касается Westinghouse, то мы практически сразу решили, что Украина является для нас ключевым рынком. Здесь 15 энергоблоков атомных станций - высокий показатель как для Европы, так и на мировом уровне.

Украина - одна из перспективнейших ядерных государств в мире, и это стало существенным макрофактором для нашей компании. Мы рады, что приняли решение о выходе на украинский рынок, и готовы увеличивать инвестиции в развитие ядерного сектора страны.

Президент Петр Порошенко заявил, что Украина должна в 2017 году нарастить долю топлива Westinghouse в общем объеме импорта ядерного топлива до 55%. Задача реальная?

На сегодня Westinghouse поставляет 40% от общего импорта Украиной ядерного топлива, то есть, обеспечивает 6 реакторов из 15. Компания инвестировала в свой завод в Швеции, чтобы иметь возможность обеспечивать 100% рынка Украины.

И на сегодня у Westinghouse есть возможности и мощности для производства в достаточном количестве топлива для всех 15 энергоблоков Украины.

Кроме того, топливо Westinghouse отлично показало себя в работе на украинских реакторах, поэтому мы рады, что господин Порошенко сделал такое заявление. Мы готовы обеспечить 55% импорта, то есть, поставлять на 8 реакторов ядерное топливо, можем поставлять и больше, если будет принято соответствующее решение.

Какие планы компании по работе в нашей стране после 2020 года - по завершению срока действия контракта с Украиной?

Сейчас Westinghouse находится в активных переговорах с «Энергоатомом», которые планируется завершить до конца года. Есть у компании планы подписать дополнительный долгосрочный договор. Посмотрим, какие будут результаты переговоров и куда дальше будет двигаться компания. Но желаемая цель на 2020 год - как минимум, 55% импорта ядерного топлива в Украину.

Расскажите, пожалуйста, подробней о переговорах...

Одной из тем переговоров, которые сейчас ведутся, является привлечение местных украинских компаний к поставкам компонентов для производства ядерного топлива. Это - один из элементов, который будет играть важную роль в подписании и условиях контракта после 2020 года.

В каких проектах в Украине ваша компания участвует сейчас и в каких хотела бы принять участие?

Есть четыре основные направления деятельности. Первая программа, по которой наша компания наиболее известна, - поставки ядерного топлива. Вторая программа - повышение безопасности ядерных реакторов. Она финансируется Европейским банком реконструкции и развития. Ее общий бюджет составляет 1,3 млрд евро.

По результатам этого проекта украинские реакторы будут улучшены и модернизированы. В его рамках проходят открытые тендеры. Некоторые наша компания выигрывает, а некоторые - проигрывает, что абсолютно нормально в условиях конкурентного рынка.

Третья программа - увеличение мощности реакторов и их эффективности. В прошлом году наша компания подписала небольшой контракт, согласно которому мы будем изучать поведение топлива в реакторах с повышенной мощностью и эффективностью.

Пилотным реактором этой программы является третий энергоблок Южно-Украинской АЭС. В этом направлении мы сотрудничаем с «Турбоатомом».

И четвертая важная программа - проект энергомоста (Энергетический мост «Украина - Европейский Союз» - УНИАН). Это уникальная возможность для Украины эскортировать электроэнергию и при этом полностью покрывать собственные нужды в ней.

После того, как будет реализован третий проект по увеличению мощности и эффективности реакторов, у Украины будет дополнительная электроэнергия, которую она сможет экспортировать по завершении создания энергомоста.

Все перечисленные программы подразумевают значительные инвестиции со стороны Westinghouse, а также сотрудничество с местными компаниями, в результате наше присутствие в Украине увеличится, в том числе и штат сотрудников, а это - новые рабочие места.

Расскажите более подробно о проекте по увеличению мощности энергоблоков. Какие сроки реализации данной программы, какая сумма инвестиций?

Пока слишком рано говорить о сроках или объеме инвестиций. Сейчас важно завершить проект оценки топлива - как оно будет себя вести в условиях улучшенного реактора.

Это - важный и необходимый шаг, который нужно реализовать, а потом уже говорить о программе в целом. Хотя мы обычно и не разглашаем точный объем инвестиций, но могу сказать - он довольно значительный.

Стоит отметить, что мы инвестируем в Украину не только через перечисленные проекты, но и через компанию «Вестрон», которая находится в Харькове. Таким образом, Westinghouse имеет в отношении Украины долгосрочные планы, намерена и в дальнейшем здесь работать, инвестировать.

Westinghouse активно сотрудничает с местными компаниями, но всегда заходит на рынок под собственным брендом, мы не работаем через посредников. Это - важный фактор, который свидетельствует о приверженности Westinghouse к украинскому рынку.

Как вы оцениваете вероятность строительства в Украине завода по производству ядерного топлива. Намерена ли Westinghouse участвовать в данном проекте?

Этот вопрос обсуждается в Украине в течение многих лет, и наша компания участвовала в этих дискуссиях. Перед тем, как начать строительство завода, необходимо разработать бизнес-кейс, оценить потребность в нем и наличие топлива. На сегодня ничего из этого нет. Но если есть стратегические причины, по которым завод необходимо построить, то Westinghouse будет рада более подробно обсудить данную тему.

При этом хочу подчеркнуть, что в любом случае первый шаг к строительству завода - использование местных компонентов для производства топлива. Westinghouse уже привлечена в такой проект и работает над получением разрешения для использования компонентов от локальных поставщиков для своего топлива в Украине.

Еще раз подчеркиваю - если существуют стратегические причины для строительства завода, то компания Westinghouse была бы рада подробней обсудить возможности.

И последний, возможно, философский вопрос. Сейчас в мире наблюдается бурное развитие возобновляемой энергетики. Какой вы видите роль атомной энергетики в ближайшем будущем? Что необходимо сегодня сделать Украине, чтобы не выпасть из мирового тренда?

Действительно, достаточно философский вопрос. Мы считаем, что ядерная энергетика должна развиваться совместно с возобновляемой энергетикой. Westinghouse поддерживает все формы «чистой» энергетики - энергетики, которая не способствует дополнительному выбросу углекислого газа. То есть, такие источники энергии как газ и уголь должны уйти в прошлое.

Возобновляемая энергетика становится все более популярной, но и у ядерной энергетики в будущем будет весомая роль. Если посмотреть Парижское соглашение (Парижское соглашение в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата, подписано в 2015 году - УНИАН), то становится понятно, что в полной мере его выполнить невозможно, используя только возобновляемую энергетику. Основой должна быть ядерная энергетика, и ряд стран-партнеров Westinghouse это мнение разделяют. Например, Китай, который на сегодня инвестирует в огромных объемах как в возобновляемую энергетику, так и в ядерную энергетику. Вероятно, Украине также стоит пойти по этому пути.

 

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