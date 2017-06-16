В Берлине, в фешенебельной гостинице Adlon 15 июня прошла международная конференция "Перспективы энергетического сотрудничества Россия - Европейский Союз. Газовый аспект".

Международной эту встречу можно назвать лишь условно. Среди выступавших были генеральный секретарь форума стран-экспортеров газа иранец Сейед Мохаммад Хуссейн Адели и один греческий депутат Европарламента. Почти все остальные участники конференции представляли российскую газовую отрасль, "Газпром" и его немецких коммерческих партнеров. Для алиби на встречу пригласили и нескольких экспертов, которые дружно хвалили газ и критиковали переориентацию на возобновляемые источники энергии.

Новые прогнозы российских газовиков

Такие конференции Российское газовое общество и "Газпром" начали проводить более десяти лет назад.

На начальном этапе докладчики из России, в частности возглавлявший в то время Российское газовое общество Валерий Язев, предрекали Европе стремительный рост спроса на "голубое топливо", гарантировали его удовлетворение поставками из России, называли причудой решение Германии отказаться от АЭС и подшучивали над возобновляемыми источниками энергии.

Сегодня смысл выступлений российских газовиков стал иным. Преемник Язева и председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный называет всего лишь "заметной" ту роль, которую газ будет играть в европейском энергобалансе до 2035 года, и ожидает, что "пик газопотребления, скорее всего, будет пройден в ближайшем будущем".

Чем плоха "зеленая" энергетика?

Над решением Берлина отказаться от АЭС, солнечными батареями и ветрогенераторами подшучивать перестали. Теперь выдвигают другие аргументы. Так, глава комитета "Газпрома" по вопросам охраны окружающей среды и энергоэффективности Константин Романов доказывал, что солнечные батареи за свой жизненный цикл - производство в Китае, доставка в Европу, установка, утилизация - загрязняют окружающую среду сильнее, чем сжигание газа.

Заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев в свою очередь говорил о ненадежности "зеленой" энергетики. Прошлой зимой, которая выдалась в Европе долгой и холодной, указал он, "в отдельные морозные пасмурные и безветренные дни, которые затянулись на период до двух недель, производство энергии альтернативными источниками в ряде стран практически сошло на нет".

Еще один аргумент Медведева - финансовый. Переход на альтернативную энергетику, утверждает он, обходится немецким потребителям чрезвычайно дорого, счета за электроэнергию в Германии постоянно растут, причем значительную их часть составляют налоги и отчисления в пользу возобновляемых источников.

"Покупайте российский газ!"

Выход? Российский газ. "Именно он, сочетая в себе экономическую выгодность угля и экологические преимущества возобновляемых источников энергии, - уверял глава Российского газового общества Павел Завальный, - является лучшей основой обеспечения экономически и экологически безопасного энергоснабжения Европы".

Представители "Газпрома" доказывали преимущества импорта именно российского газа с помощью цифр и красочных таблиц, проверить достоверность которых, однако, было невозможно, а посол России в ФРГ Владимир Гринин убеждал аудиторию цитатами из советских кинокомедий, произведений Пушкина и немецкими считалочками.

Правда, было не совсем понятно, к кому, собственно, они обращаются. Оппонентов российского газа в парадном зале гостиницы Adlon не было - ни среди аудитории, ни на подиуме. Конференция - по замыслу ее организаторов и в соответствии с ее названием - должна была стать площадкой для диалога между Россией и Евросоюзом, "публичного и открытого", по словам Завального, обсуждения наиболее актуальных вопросов российско-европейских отношений в газовой сфере.

Но, как посетовал Александр Медведев, среди участников этого мероприятия не было "ни одного не только высокопоставленного представителя Еврокомиссии, но даже хотя бы какого-нибудь стажера или стажерки". В результате конференция была похожа скорее на сеанс самовнушения.

Газ и Крым

Причину такого положения дел российские газовики видят в политике Евросоюза. "Именно политики зачастую боятся роста зависимости Европы от российского газа на фоне снижения собственной добычи и пугают ей общественность", - заявил Завальный. Медведев сравнил позицию чиновников Еврокомиссии с поведением "детей, угрожающих отморозить себе уши назло бабушке".

"Кому выгодно разрушение устоявшейся в течение последних десятилетий матрицы российско-германского энергосотрудничества", - риторически спрашивал посол Гринин и намекал на некий заговор с целью лишить "обоюдно (то есть Россию и ЕС. - Ред.) гарантированного источника экономического благополучия и обеспечения конкурентоспособности наших экономик".

Заместитель министра энергетики РФ Анатолий Яновский назвал переломным 2014 год, когда был приостановлен энергетический диалог между Россией и Евросоюзом. Он, однако, не указал, что именно в том году произошло, что напряженность в отношениях Москвы с ЕС, режим санкций стали следствием противоречащей международному праву аннексии Крыма и российского вмешательства на востоке Украины.

Выступавшие на конференции в один голос уверяли, что в надежности поставок газа из РФ можно не сомневаться, что российский газ самый конкурентоспособный, что зависимость России от Европы вдвое сильнее, чем Европы от России, напоминали, что даже в самые морозные годы холодной войны СССР исправно выполнял подписанные контракты. Но теперь ситуация изменилась. Крым и Донбасс разрушили доверие европейцев к России.

"Газпром" - против выхода "Роснефти"в Европу

Впрочем, это не мешает "Газпрому", как подчеркнул Александр Медведев, "чувствовать себя на европейском рынке очень уверенно и комфортно". По его данным, в 2016 году его концерн продал европейским странам и Турции 179,3 млрд кубометров газа, а в текущем продаст еще больше.

Делиться своей долей на европейском рынке с другими российскими производителями "Газпром" не будет. Отвечая на вопрос DW, как он относится к желанию руководителя "Роснефти" Игоря Сечина также заняться этим выгодным бизнесом в Европе, Медведев сослался на действующий в России закон об экспорте газа, гарантирующий монополию "Газпрому".

Этот закон, добавил он, был либерализован в части сжиженного газа, но другие его изменения даже не обсуждаются. Кроме того, по словам Медведева, транспортные мощности "Газпрома" полностью заняты под выполнение экспортных обязательств. "А если будет дополнительный спрос, мы будем готовы его немедленно удовлетворить", заявил Александр Медведев, напомнив о проекте удвоения Северо-Европейского газопровода.

Глава "Газпрома" признал, что проект допуска "Роснефти" на европейский рынок трубопроводного газа обсуждался в Кремле, но был отвергнут. Экономический эффект для "Роснефти" оказался бы положительным, сказал Медведев, но не для российского бюджета, "налоговые поступления в который существенным образом сократились бы".