Бои за Донецк, или почему Марьинка обречена на обстрелы

Ситуация на фронте нагнетается с каждым днем и во что это выльется в ближайшей перспективе - неизвестно.

Похоже, террористы "ДНР", которые дислоцируются в Донецке, изрядно перепуганные возможным наступлением украинской армии, поэтому бешено лупят из всего, что есть в их арсенале.

Лупят по военным объектам, и по жилым домам. Лупят по всей ширине вокруг донецкого фронта - от Ясиноватой до Марьинки. Лупят из всех видов вооружения - от стрелкового оружия до реактивной артиллерии. И все это, есть подозрения, с одной целью: запугать украинцев, чтобы те не думали о наступлении, а переживали за восстановление разрушенной обстрелами инфраструктуры.

Больше всего в этом плане традиционно достается Авдеевке, но в последние дни террористы вышли за рамки шаблона и выбирают себе цели где-нибудь. Одной из таких целей стала Марьинка, которая разместилась на юго-западной окраине Донецка.

Согласно последним сообщениям штаба АТО, 15 июня около 07:00 террористы из реактивных систем залпового огня обстреляли жилую часть города, в результате чего были повреждены несколько домов: стены зданий иссечены осколками, повреждены крыши и приусадебные постройки, выбиты стекла. Плюс в соседней Красногоровке враг применил минометы 82-мм. К счастью, среди местных жителей никто не пострадал.

Вообще, Марьинку террористы "ДНР" обстреливают давно, но такой интенсивностью обстрелов, как сейчас, пожалуй, не было еще никогда. С чем это связано - доподлинно не известно, но мы можем выдвигать предположения.

Во-первых, в Марьинке расположен одноименный контрольный пункт въезда-выезда, который имеет самый большой человекопоток и непосредственно связывает Донецк с подконтрольной Киеву Украиной.

Если боевики обстреливают этот пункт пропуска, значит его работа их не устраивает. Есть версия, что таким образом они хотят регулировать потоки пассажиров на подконтрольную им территорию. Ведь, когда гражданское население активно перемещается из одной территории на другую и обратно, то увеличивается вероятность утечки информации о реальном состоянии дел и замыслах боевиков.

Еще Марьинка опасна для террористов "ДНР" тем, что она примыкает к Петровскому району Донецка - самому западному и самому удаленному, в котором в течение последнего времени буквально прописались украинские ДРГ. Географическая близость упрощает работу разведчикам и спецназу, одновременно затрудняя их обнаружение.

Кроме этого, через Марьинку проходит трасса Запорожье-Донецк, которая позволяет с южного направления попасть прямо в центр так называемой "столице" так называемой "ДНР". Не трудно догадаться, что в случае стремительного штурма украинскими войсками Донецка - именно по этой трассе будет двигаться бронетехника ВСУ.

Как видим, причин у террористов обстреливать Марьинку более чем достаточно. А географическое расположение города дает понять, что возможность такая у боевиков будет до того времени, пока они будут находиться в Донецке. То есть, по большому счету, до конца войны.