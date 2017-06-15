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Земельная реформа: семейным фермерским хозяйствам могут разрешить покупку до тысячи гектаров
16:54 15.06.2017 |
Правительство Украины в рамках земельной реформы рассматривает возможность не только разрешить покупку гражданами Украины до 200 га земли, но и возможность покупки до 1 тыс. га земли семейным фермерским хозяйствам.
Об этом заявил глава Офиса по привлечению и поддержке инвестиций при Кабинете министров Даниэль Билак на форуме по вопросам развития украинской экономики в Киеве.
«Существует много спекуляций по земельной реформе. Я могу рассказать, что планирует правительство. Быстро суммирую: 200 га земли для граждан Украины. Премьер-министр пошел на компромисс, и, вероятно, будет дополнение к законопроекту, которое позволит покупать до 1 тыс. га земли фермерским хозяйствам, которыми владеют семьи», - сказал Билак.
По словам Билака, земельная реформа не дестабилизирует бизнес-модель агрохолдингов, поскольку они продолжат сотрудничество с теми же собственниками земли, с которыми сотрудничают на данный момент. При этом либерализация земельного рынка позволит привлечь значительные инвестиции в экономику государства, а гражданам - свободно распоряжаться своей землей.
Напомним, ранее премьер-министр Владимир Гройсман неоднократно подчеркивал, что, согласно предложенной правительством модели проведения земельной реформы, покупать земли, в случае отмены моратория, смогут исключительно граждане Украины - физические лица, при этом максимальный порог собственности одного гражданина не будет превышать 200 га.
Как сообщал УНИАН, в Украине с 2001 года действует мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения. В октябре 2016 года Верховная Рада продлила его действие до конца 2017 года.
В меморандуме с Международным валютным фондом указано, что Украина планирует до конца мая 2017 года принять закон, регламентирующий оборот земель сельхозназначения, и с 2018 года (после окончания действия моратория) начать продажу сельхозземель.
Эксперты и общество разделились во мнениях относительно отмены запрета на продажу сельхозземель. Одни считают, что его продление создает теневой рынок земли, другие утверждают, что отмена моратория приведет к обезземеливанию крестьян и скупке земли иностранными компаниями.
В Минагрополитики прогнозируют, что экономический эффект от открытия рынка земли в Украине будет заметен не раньше чем через 5-7 лет.
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