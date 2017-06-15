НАПК разбил паралич. Кто теперь будет проверять е-декларации?

Все идет к тому, что НАПК уходит на перезагрузку. Проблема заключается в том, что раньше осени появления нового состава Агентства ожидать не стоит.

Сегодняшние "маски-шоу" в кабинете члена НАПК Руслана Радецкого не только серьезно портят и без того небезупречную репутацию агентства, но фактически превращают его в абсолютно недееспособный орган. Стоит отметить, что, по информации СМИ, обыски в кабинете Радецкого проводятся Нацполицией в рамках досудебного расследования по факту использования заведомо поддельных документов и подачи их в Киевскую городскую квалификационную комиссию адвокатуры с целью получения свидетельства на право занятия адвокатской деятельностью.

Все это может привести к отстранению Радецкого от занимаемой должности. Тем более, что процедура четко прописана в соответствующем законодательстве. Так, согласно статье 9 закона "О предотвращении коррупции", с ходатайством об отстранении от должности члена Национального агентства, который подозревается или обвиняется в совершении преступления, имеет право обратиться Генеральный прокурор Украины или его заместитель. Такое обращение может быть объявлено уже в ближайшее время. Это фактически будет означать начало конца нынешнего НАПК.

Стоит напомнить, что после недавнего увольнения другого представителя НАПК - Руслана Рябошапки - в составе этого органа, который должен состоять из пяти человек, осталось всего три члена. Это формально позволяло органу быть правомочным в принятии решений. Но появление дела по Радецкому означает, что уже скоро данный орган может прекратить свое существование. С двумя членами в НАПК не будет кворума ...

В целом, история с поддельным свидетельством Радецкого вызывает большое количество вопросов. Ведь понятно, что о фокусах с адвокатской лицензией Радецкого, который, кстати, в свое время успел поработать в органах прокуратуры, а также был помощником-консультантом "регионала" Валерия Бондика и нардепа Виктора Чумака, было известно правоохранителям давно. Можно предположить, что о данных нарушениях Радецкого знали, но почему-то не давали делу ход. Пока не появилась возможность "похоронить" эту структуру.

Как бы там ни было, но сейчас существует два сценария реанимирование НАПК. Первый заключается в проведении повторного конкурса для отбора новых членов агентства. Такое решение активно поддерживает глава НАПК Наталья Корчак, которая на днях даже обратилась в Минюст, чтобы те ускорили объявление конкурса. Впрочем, учитывая крайне напряженные отношения между Корчак и Петренко, можно не сомневаться, что об объявлении конкурса мы услышим нескоро. Или не услышим вообще...

Кроме политических моментов, к этому сценарию возникают другие предостережения. Во-первых, это - время. Если даже Кабмин оперативно утвердит проведение конкурса, то процедура затянется, как минимум, на 3-4 месяца. Во-вторых, даже если Корчак получит полный штат, это совершенно не будет гарантией эффективной работы данной структуры. Не получим ли мы после повторного конкурса ничем не лучший кадровый состав, что приведет к постоянным ссорам и блокированию работы Агентства?

Поэтому сейчас в кулуарах активно обсуждается второй вариант решения проблемы с НАПК, который сводится к полной перезагрузке данной структуры. Сейчас в Верховной Раде зарегистрированы два законопроекта - правительственный и депутатский - относительно урегулирования этого вопроса. Речь идет о законопроекте №6335 О внесении изменений в закон "О предотвращении коррупции" относительно усовершенствования порядка организации работы НАПК, поданный Кабмином в Верховную Раду еще в апреле. Депутатами от БПП Игорем Артюшенко и Игорем Алексеевым подан почти аналогичный документ №6549, который предусматривает перезагрузку НАПК. Обоими документами предлагается уволить весь состав НАПК вместе с руководителем данного органа госпожой Корчак.

Однако возникает сомнение в способности парламента оперативно внести изменения в законодательство. Эта история перерастет в очередные торги в Верховной Раде, поскольку некоторые политические силы и отдельные политики, в отношении которых НАПК выявило финансовые нарушения, не очень заинтересованы в восстановлении полноценной работы этого антикоррупционного органа. Не стоит забывать, что до летнего отпуска у Верховной Рады осталось всего два пленарных заседания. После чего нардепы уедут по своим делам до осени. Поэтому, скорее всего, рассчитывать на то, что данный законопроект будет рассмотрен сейчас, не стоит.

Впрочем, вопрос, когда будет усовершенствована действующая система е-декларирования, утверждены результаты проверок деклараций первых лиц государства и многие другие, так и остаются открытыми. И, к сожалению, никто не может дать гарантий, что после перезагрузки Агентство заработает эффективно...