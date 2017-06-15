В последние дни все чаще поступают сообщения о локальных боях на территории так называемой "столицы" так называемой "ДНР".

Следя за новостями из зоны АТО невозможно не заметить роста напряжения вдоль всей линии разграничения, включая Донецк.

Мы уже писали на днях о так называемом "огненном полукруге", который окружает временно оккупированный областной центр со стороны линии фронта. Но вчера вечером интернет буквально разрывало от сообщений в разного рода соцсетях о боях на территории города. Причем, если верить сообщениям рядовых дончан, настоящих локальных боях с использованием не только стрелкового оружия, но и гранатометов.

Конечно, ни в какие официальные сводки пресс-центра штаба АТО такая информация, по известным причинам, попасть не может. Да и мы не беремся утверждать, что данная информация на 100% достоверная, потому что проверить ее лично возможности нет - речь идет о временно оккупированной территории.

Но, тем не менее, сообщения поступают и не реагировать на них нельзя. Так вот.

Судя по сообщениям, можно сделать вывод, что этой ночью на территории Донецка действовали несколько украинских ДРГ, а то и групп ССО. "Шумели" они преимущественно в "пограничных" западных районах города: Петровском и Киевском.

В Киевском районе ночной стрельбе предшествовали дневные обстрелы позиций сил АТО, преимущественно из 120-мм минометов. То есть, боевики "ДНР" на территории района обустроили огневую точку и целый вечер били минами на закат солнца. Как выяснилось чуть позже - огонь боевики вели с территории завода "Точмаш" что на Путиловке (промзонная часть Киевского района). Там и поймали террористы прилет украинской арты. Судя по всему, завод горит до сих пор.

Также есть сообщения о прилетах украинской артиллерии в район промзоны на Смолянке, на северо-западе Донецка. Отсюда также террористами неоднократно велся обстрел украинских позиций.

Что характерно, Путиловка и Смолянка поймали "подарки" почти одновременно (в 21:10 по Киевскому времени), что говорит о хорошо спланированной и четко выверенной операции ВСУ. Также обращает на себя внимание тот факт, что ни жители данных районов, ни официальные "СМИ" террористов не сообщают о жертвах среди мирного населения. Значит, украинские артиллеристы отработали с ювелирной точностью.

Примерно в это же время зафиксированы сообщения о стрельбе с применением гранатометов в районе Железнодорожного вокзала Донецка и площади Шахтерска, что также на северо-западе города, также в Киевском районе.

Кроме этого есть сообщения о том, что на севере Донецка происходит танковый бой. По крайней мере, танки были замечены со стороны "ДНР", а из какого вооружения прилетало им в ответ - неизвестно.

Что касается Петровского района, то там наши ДРГ под прикрытием арты погасили несколько огневых точек, с которых террористы обстреливали Марьинку. К сожалению, более детальной информации по состоянию на сейчас о событиях в этом юго-западном районе Донецка нет. Однако, думается, в скором времени она появится, ведь все тайное рано или поздно становится явным.

Зато, как видим, люди там задаются правильными вопросами.