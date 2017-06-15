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Донецкий аэропорт. Почему ВСУ необходимо наступление на Жабуньки
15:41 15.06.2017 |
За последние дни бои в районе донецкого аэропорта усилились, а по ВСУ в Песках прилетали 122-мм снаряды.
Донецкий аэропорт, Пески-Жабуньки, Опытное и Спартак - это традиционно горячий кусок на карте театра боевых действий на Донбассе.
За последние дни ситуация в районе ДАП обострилась. Если быть точным, горячо там стало еще в мае. В конце последнего месяца весны террористы били по Опытному из "Градов", 82-мм и 120-мм минометов и 122-мм артиллерии. В Пески даже выдвигалась их штурмовая группа.
В последние два дня бои на этом участке также ведут с использованием артиллерии со стороны врага. Вчера террористы ударили по позициям наших воинов в Песках со 122-мм артиллерии, а из минометов 82-мм и 120-мм калибра били по Опытному.
Из оккупированного Спартака также поступали сообщения об исходящихзалпах и прилетах.
Как в мае, так и сейчас, обстрелы террористов связаны с возможным наступлением ВСУ на нескольких участках. Мы уже рассказывали о том, что ВСУ в мае ударили по позиции боевиков в школе Спартака. С 2014-го года эта школа выполняла роль огневой точки, с которой работали танки и ствольная артиллерия по "Бутовцам", Авдеевке, Песках, Опытному и так далее.
В Песках и вблизи них сосредоточены достаточные не только для отражения атаки врага, но и для короткого и быстрого наступления силы наших армейцев. Такая же ситуация с нашими силами и в Опытном. Это позволяет ВСУ держать в постоянном напряжении передовые позиции террористов в районе пожарной части, южнее взлетно-посадочной полосы Донецкого аэропорта, а также севернее - в районе РЛС. Эти позиции вынесены вперед (особенно РЛС). Из них довольно часто прилетает по Опытному. Прикрывают их боевики из Жабуньков, а именно с северной окраины, которая отделена от Песков минным полем, и собственного опорника вблизи Спартака, южнее водоема "Хутор". Из Жабуньков довольно часто прилетает по нашим позициям в Песках.
Однако, учитывая плохую подготовку врага, отсутствие мотивации личного состава, о чем не раз писали даже военные корреспонденты со стороны "Л-ДНР", быстрыми наступательными действиями ВСУ могут вытеснить террористов из Жабуньков. Пока же главная тактика сдерживания, которую использует враг, это аэроразведка и удары из тяжелой артиллерии по нашим позициям. И если ВСУ начинают продвигаться вперед, как это было недавно под Желобком, количество обстрелов увеличивается в разы.
Пока Жабуньки с точки зрения наступления на Донецк имеют важное значение, в частности, по отрезанию позиций врага в ДАП, а также возможности выхода ВСУ на окраины города, пересечения улиц Мира и Стратонавтов. Будет ли это наступление - покажет лишь время.
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