Донецкий аэропорт. Почему ВСУ необходимо наступление на Жабуньки

За последние дни бои в районе донецкого аэропорта усилились, а по ВСУ в Песках прилетали 122-мм снаряды.

Донецкий аэропорт, Пески-Жабуньки, Опытное и Спартак - это традиционно горячий кусок на карте театра боевых действий на Донбассе.

За последние дни ситуация в районе ДАП обострилась. Если быть точным, горячо там стало еще в мае. В конце последнего месяца весны террористы били по Опытному из "Градов", 82-мм и 120-мм минометов и 122-мм артиллерии. В Пески даже выдвигалась их штурмовая группа.

В последние два дня бои на этом участке также ведут с использованием артиллерии со стороны врага. Вчера террористы ударили по позициям наших воинов в Песках со 122-мм артиллерии, а из минометов 82-мм и 120-мм калибра били по Опытному.

Из оккупированного Спартака также поступали сообщения об исходящихзалпах и прилетах.

Как в мае, так и сейчас, обстрелы террористов связаны с возможным наступлением ВСУ на нескольких участках. Мы уже рассказывали о том, что ВСУ в мае ударили по позиции боевиков в школе Спартака. С 2014-го года эта школа выполняла роль огневой точки, с которой работали танки и ствольная артиллерия по "Бутовцам", Авдеевке, Песках, Опытному и так далее.

В Песках и вблизи них сосредоточены достаточные не только для отражения атаки врага, но и для короткого и быстрого наступления силы наших армейцев. Такая же ситуация с нашими силами и в Опытном. Это позволяет ВСУ держать в постоянном напряжении передовые позиции террористов в районе пожарной части, южнее взлетно-посадочной полосы Донецкого аэропорта, а также севернее - в районе РЛС. Эти позиции вынесены вперед (особенно РЛС). Из них довольно часто прилетает по Опытному. Прикрывают их боевики из Жабуньков, а именно с северной окраины, которая отделена от Песков минным полем, и собственного опорника вблизи Спартака, южнее водоема "Хутор". Из Жабуньков довольно часто прилетает по нашим позициям в Песках.

Однако, учитывая плохую подготовку врага, отсутствие мотивации личного состава, о чем не раз писали даже военные корреспонденты со стороны "Л-ДНР", быстрыми наступательными действиями ВСУ могут вытеснить террористов из Жабуньков. Пока же главная тактика сдерживания, которую использует враг, это аэроразведка и удары из тяжелой артиллерии по нашим позициям. И если ВСУ начинают продвигаться вперед, как это было недавно под Желобком, количество обстрелов увеличивается в разы.

Пока Жабуньки с точки зрения наступления на Донецк имеют важное значение, в частности, по отрезанию позиций врага в ДАП, а также возможности выхода ВСУ на окраины города, пересечения улиц Мира и Стратонавтов. Будет ли это наступление - покажет лишь время.