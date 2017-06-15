Финансовые новости
- |
- 15.06.17
- |
- 15:49
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Всеобщее декларирование для физлиц вводиться не будет - Гройсман
14:35 15.06.2017 |
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что Кабинет министров Украины не намерен инициировать введение всеобщего обязательного декларирования доходов и расходов для физических лиц.
"Это было постоянное предложение в каждой резолюции для того, чтобы запустить программу, систему декларирования доходов. В проектах такие решения были, мы их не утверждали правительством, то есть фактически эта система внедрена не будет", - сказал В.Гройсман на брифинге в Запорожье в четверг, говоря о наличии в бюджетной резолюции на 2018-2020 годы пункта о введении общего декларирования для физлиц.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Всеобщее декларирование для физлиц вводиться не будет - Гройсман
"Это было постоянное предложение в каждой резолюции для того, чтобы запустить программу, систему декларирования доходов. В проектах такие решения были, мы их не утверждали правительством, то есть фактически эта система внедрена не будет", - сказал В.Гройсман.
|Война за воду. Где "гибридам" можно ждать реального наступления ВСУ
|Юрий Витренко: Новая цена газа от Газпрома будет ниже европейской
|Бои под Докучаевском. Когда лучшая защита - это нападение
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Казначеи объясняют рост спроса на межбанке активностью инвесторов, которые скупали доллар под репатриацию дивидендов
|Американские сенаторы проголосовали за ужесточение антироссийских санкций
|А.Турчинов: Дальнейшее освобождение оккупированных территорий в рамках АТО невозможно, нужен новый формат противодействия РФ
|На следующей неделе Трамп встретится с Порошенко – источники
|Светлодарская дуга. ВСУ продолжают медленное наступление
|Порошенко: законопроект о реинтеграции оккупированного Донбасса будет базироваться на условиях, закрепленных в Минских соглашениях
Президент подчеркнул, что ключевой позицией является реинтеграция этих территорий. По его словам, в подготовке законопроекта участвуют эксперты, народные депутаты. Кроме того, законопроект базируется на условиях, закрепленных в Минских договоренностях.
|Турчинов: Пока идут дискуссии о введении визового режима с РФ, россиян в Украину нужно пропускать только по биометрическим паспортам
Это интересно
|Acute Angle K2: компьютер в клавиатуре
|Himera Q - украинский суперкар за 700 000 евро
|10 самых конкурентоспособных экономик мира
|Google Pixel 2 сменит привычные формы и станет похожим на LG G6
|Компания Verizon завершила поглощение Yahoo
|Идеальное собеседование: 12 шагов к успеху
|10 самых высокооплачиваемых звезд шоу-бизнеса