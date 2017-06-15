Бои под Докучаевском. Когда лучшая защита - это нападение

Гибридная война на Донбассе набирает обороты и иногда, чтобы погасить активность террористов в одном месте, нужно нажать на другое.

Буквально вчера мы писали о том, как боевики террористической организации "ДНР" путем обстрелов мирной Ольгинки пытаются вывести из строя железнодорожное сообщение с Мариуполем, лишив тем самым крупнейший город проукраинского Донбасса поставок топлива и сырья для тамошних заводов.

Как и ожидалось, ситуация двумя подряд ночами обстрелов железнодорожных станций и жилых кварталов не ограничилась, но и ответ Вооруженных сил Украины также не заставил себя долго ждать.

Так, минувшей ночью российско-оккупационные войска со стороны Докучаевска совершили очередной обстрел объектов мирной инфраструктуры вблизи Ольгинки из 152-мм артиллерии, в результате чего были повреждены еще четыре частных дома.

Что характерно, стреляют террористы из жилых районов оккупированного Докучаевска, провоцируя наших на ответ. Эта тактика для них не является новой - они ее используют чуть ли не с начала войны, а особенно развили ее недавно в Донецке. Целью этого всего является, в первую очередь, спровоцировать украинцев на ответный огонь по жилым кварталам города), чтобы потом на весь мир кричать о преступных зверствах "укропов".

Но, судя по всему, полностью избежать провокаций и столкновений с врагом нашим бойцам не удается, потому что страницы жителей Еленовки и Докучаевска в соцсетях пестрят сообщениями о боях в районе этих городов, с использованием минометов и тяжелой артиллерии.

Очевидно, именно во время третьего подряд обстрела у военного командования ВСУ лопнуло терпение и украинские бойцы принялись "гасить" огневые точки врага. Учитывая то, что рашисты коварно спрятали свою артиллерию в жилых кварталах Докучаевска, огонь на подавление пришлось вести максимально осторожно и выверено.

Судя по тому, что со стороны террористов просачивается информация о боевых действиях в районе Докучаевска и Еленовки, но нет ни одного упоминания о жертвах среди мирного населения - украинская разведка с артой отработали на отлично. Остается надеяться, что это научит-таки почему-то террористов и они наконец угомонятся в этом районе.

А вообще, с Докучаевском наблюдается несколько странная ситуация.

Напомним, что Докучаевск - это город областного значения в Донецкой области, расположен посреди степи в 14 км от железнодорожной станции Еленовка, и на 40 км южнее Донецка. В мирное время население города составляло около 25 тыс. жителей, но сейчас минимум вдвое меньше и постоянно уменьшается - кто же хочет жить буквально на линии фронта между двух огней.

Здесь еще с прошлого года ведутся бои за освобождение города от российско-террористических оккупантов. При очень большом желании Вооруженные силы Украины могли бы зайти в город и зачистить его от террористов еще прошлой осенью - город с ноября находится в полуокружении. Однако, несмотря на то, что Докучаевск согласно "Минску-1" (как и Еленовка, кстати) должен быть под украинским контролем, этого до сих пор не произошло. Последствия такого бездействия мы можем наблюдать в новостях в течение последних трех дней.

Однако, хоть террористам и выгодно отбросить ВСУ подальше от Докучаевска и давить на Мариуполь с севера, но вряд ли они пойдут на прорыв. Скорее всего, огневая активность со стороны террористов вызвана не столько желанием атаковать, сколько отбить подобное желание у ВСУ, параллельно перерезав железнодорожные "вены" Мариуполю.

Определенная логика в этом есть: пока враг занят обороной, он не думает об атаке. И было бы хорошо, если бы этот постулат взяли на вооружение наши Вооруженные силы. Ведь, если взглянуть на карту, то можно увидеть - насколько подвинулась бы линия фронта на восток, если бы Докучаевск (а заодно и Еленовка) был украинским (приазовская степь не так густо заселена, как южная или северная Луганщина или южный Донбасс). Как минимум автомобильное и железнодорожное сообщение с Мариуполем не находились бы на линии огня.

Однако, судя по всему, данный вопрос пока что не актуален. Видимо еще недостаточно припекло, в частности Мариуполю, чтобы украинское военное руководство решилось на радикальные шаги.