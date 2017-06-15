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Кабмин упростил перевод дачных домов в жилые
07:35 15.06.2017 |
Кабинет министров Украины 14 июня 2017 г. упростил перевод дачных (садовых) домов, отвечающих государственным строительным нормам, в жилые, приняв соответствующее постановление. Об этом в Facebook сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе.
"Упрощен перевод дачных домов в жилые! Соответствующее постановление, разработанное Минрегионом, принято сегодня на заседании правительства. Благодарен за принятие этого важного решения", - написал он.
Согласно принятому документу упрощена форма отчета о проведении технического осмотра дачного (садового) дома - убрана лишня детализация относительно отдельных конструктивных элементов зданий, а ссылки на требования отдельных государственных строительных норм конкретизированы.
Напомним, 7 июня 2017 г. Кабинет министров принял ряд документов, направленных на дерегуляцию строительной деятельности, улучшение условий ведения бизнеса, уменьшение злоупотреблений контролирующими органами в выдаче разрешительных документов, устранение коррупционной составляющей, а также на повышение ответственности застройщиков.
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