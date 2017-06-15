Американские сенаторы проголосовали за ужесточение антироссийских санкций

Сенат США одобрил поправку, предусматривающую ужесточение санкций в отношении России.

Как передает корреспондент "Интерфакса", "за" проголосовали подавляющее большинство сенаторов, "против" - двое.

Речь идет о поправке в законопроект, который изначально предусматривал санкционное давление на Иран.

Накануне глава банковского комитета Сената США Майк Крэйпо заявил, что целью санкций является усиление экономического давления, поскольку "россияне научились жить рамках экономических ограничений существующего санкционного режима".

"Резюмируя, поправка М.Крэйпо, Ш.Брауна, Б.Коркера, Б.Кардина выполняет четыре задачи: она усиливает и расширяет существующие санкции против России, она создает новые санкции против России, она переводит Конгресс на более высокий уровень, чем ранее, формируя механизм, благодаря которому отмена санкций против РФ будет возможно лишь в случае, если за эту меру проголосует Конгресс. Кроме того, она повышает возможности Минфина фиксировать незаконное финансирование, включая незаконные финансовые потоки, связанные с Россией", - заявил председатель комитета, выступая в сенате.

Санкции предполагают ужесточение уже существующих мер против России. Согласно тексту поправки, американским компаниям и физическим лицам будут запрещены сделки с российскими банками с предоставлением финансирования дольше, чем на 14 дней. В настоящее время это ограничение составляет 90 дней.

Кроме того, речь идет об ограничительных мерах для энергетического сектора. Документ предлагает ограничить длительность сделок с предоставлением финансирования российским энергетическим компаниям до 30 дней.

В документе также описывается новое положение, по которому президент США не сможет ослабить или отменить санкции против России без согласия Конгресса.

Накануне глава американской дипломатии Рекс Тиллерсон, комментируя законопроект, заявил законодателям, у него нет уверенности в результативности рассматриваемых мер. По его словам, на настоящем этапе важнее разобраться с состоянием американо-российских отношений, которое "не отвечает ни интересам Соединенных Штатов, ни мировой стабильности".

Вместе с тем он заявил о возможности самостоятельно информировать конгрессменов в тех случаях, когда ужесточение политики в отношении России необходимо.

На подпись президента США Дональда Трампа в Белый дом США документ поступит после того, как будет принят Конгрессом. Для этого он предварительно должен также быть одобрен Палатой представителей.