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На следующей неделе Трамп встретится с Порошенко – источники
18:03 14.06.2017 |
Между Украиной и США достигнута договоренность о полноценных переговорах президентов Трампа и Порошенко в Вашингтоне.
Эту информацию подтвердили несколько дипломатических источников "Европейской правды".
Ожидается, что в ближайшее время администрация президента официально объявит о данном визите.
"Речь идет о полноценном государственном визите Порошенко в Вашингтон, который будет включать все встречи с ключевыми лицами, в том числе с президентом Трампом", - рассказал один из собеседников.
"Уже согласована дата, визит состоится в июне, в ближайшее время", - отметил другой.
Еще один чиновник заверил, что встреча президентов Порошенко и Трампа запланирована на следующую неделю. Ожидается, что визит Порошенко в США начнется уже в понедельник, 19 июня.
На текущий момент Банковая еще не обнародовала информацию о визите Петра Порошенко в Вашингтон. Скорее всего, такая осторожность связана с тем, что ранее уже анонсировалась встреча президента Украины с Дональдом Трампом, но она была отложена.
Необходимо заметить, что визит в Вашингтон на следующей неделе будет означать, что Трамп встретится с Порошенко быстрее, чем с Путиным. Первая встреча президентов США и РФ должна состояться в начале июля на саммите G20 в Германии.
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