Светлодарская дуга. ВСУ продолжают медленное наступление

На Светлодарском плацдарме продолжаются ожесточенные бои и ВСУ постепенно движутся вперед.

Обстрелы позиций ВСУ в районе Светлодарской дуги в последние дни не стихали. Активные боевые действия здесь ведет 53-я бригада, и именно благодаря ее действиям с фронта поступают позитивные новости.

Впервые о продвижении наших бойцов здесь заговорили в конце мая - начале июня. Сегодня со Светлодарского плацдарма в очередной раз сообщили про "откушенный" нашими ребятами кусок земли.

Волонтер Юрий Мисягин, который работал с 54-й, а теперь и 53-й бригадами, рассказал, что под контроль ВСУ вернулись 100 метров ранее оккупированной земли.

Как известно, оккупированные террористами Дебальцево, а также Логвиново, Нижнее Лозовое, Калиновка согласно "Минску-1" должны быть под украинским флагом. Поэтому продвижение ребят из 53-й бригады не нарушает Минских договоренностей.

Сейчас известно, что в течение последних двух суток ожесточенные боевые действия шли вблизи Логвиново. Террористы били по нашим позициям из минометов 120-мм и 82-мм калибров. Стоит отметить, что в начале июня в Дебальцево зашло подкрепление в виде живой силы и боеприпасов. Кроме того, вблизи города были развернуты огневые позиции и укреплены фортификационные сооружения на случай наступления ВСУ.

Сейчас мы не можем говорить о координатах продвижения ВСУ на Светлодарской дуге, однако известно, что бои ведутся в этих точках, которые обозначены на карте.