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Порошенко: законопроект о реинтеграции оккупированного Донбасса будет базироваться на условиях, закрепленных в Минских соглашениях
17:42 14.06.2017 |
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что по его поручению идет разработка проекта закона по реинтеграции Донбасса, который будет предусматривать ряд мер по возврату оккупированных территорий Украины, сообщает в среду пресс-служба главы государства.
"По моему поручению был разработан проект законодательного акта, который называется "О реинтеграции оккупированных территорий Донбасса Украины". Он охватывает целый ряд мероприятий и шагов, которые надо будет осуществить для обеспечения реинтеграции, для определения правового режима", - констатировал П.Порошенко.
Президент подчеркнул, что ключевой позицией является реинтеграция этих территорий. По его словам, в подготовке законопроекта участвуют эксперты, народные депутаты. Кроме того, законопроект базируется на условиях, закрепленных в Минских договоренностях.
Вместе с тем П.Порошенко подчеркнул важность обеспечения украинских военных правом действовать адекватно в условиях российской агрессии против Украины.
"Если мы отменим АТО и в то же время не предоставим военным права действовать адекватно в условиях агрессии - оставим Украину беззащитной", - сказал глава государства.
Он отметил, что вместе с подготовкой законопроекта будут продолжены политико-дипломатические усилия, которые уже дали результат: Для украинцев открыты двери Евросоюза, как признание эффективности проведения украинских реформ по всем направлениям, добавил он.
"Президент также подчеркнул необходимость продолжения политики санкций в отношении страны-агрессора", - говорится в сообщении.
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Президент подчеркнул, что ключевой позицией является реинтеграция этих территорий. По его словам, в подготовке законопроекта участвуют эксперты, народные депутаты. Кроме того, законопроект базируется на условиях, закрепленных в Минских договоренностях.
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