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Турчинов: Пока идут дискуссии о введении визового режима с РФ, россиян в Украину нужно пропускать только по биометрическим паспортам
17:39 14.06.2017 |
Секретарь СНБО Александр Турчинов считает, что для граждан России нужно ввести правило въезда в Украину только по биометрическим паспортам.
"Я считаю, когда Европа открывает для нас дверь в виде получения безвизового режима, мы должны сделать так, чтобы в эту дверь не полезли носители антиевропейской агрессивной идеологии "русского мира", террористы, диверсанты, провокаторы, преступники и т.д. Да и себя, в первую очередь, мы должны защитить от этой опасной инфекции. И здесь нужна комплексная работа, а не только визовый режим", - сказал он в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".
Секретарь СНБО также отметил, что не понимает аргументов противников визового режима для граждан РФ. "Но пока продолжается дискуссия на эту тему, мы не должны терять время, а сделать то, что в наших силах. К примеру, мы должны пускать граждан России только по международным биометрическим паспортам. У большинства россиян их нет – это их проблемы. При этом в обязательном порядке необходимо с каждого въезжающего из РФ снимать отпечатки пальцев рук, сканировать сетчатку глаз, если есть рога, копыта и хвост – фиксировать и это. Мы должны поставить надежный заслон, защищающий страну от проникновения вражеской агентуры, террористов, сепаратистов и прочего", - сказал А.Турчинов.
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|Турчинов: Пока идут дискуссии о введении визового режима с РФ, россиян в Украину нужно пропускать только по биометрическим паспортам
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