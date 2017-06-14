Хозяйственный суд Киева разрешил Государственной исполнительной службе списать около 80 млн грн ($3,07 млн - ред.) дивидендов со счета украинской «дочки» российского газового монополиста «Газпрома» - компании «Газтранзит» в рамках исполнительного производства по взысканию с «Газпрома» штрафа в размере почти 172 млрд грн, выставленного Антимонопольным комитетом Украины.

Об этом говорится в материалах суда, опубликованных на сайте исполнительной службы.

Как сообщал УНИАН, 31 мая Хозсуд Киева отказал исполнительной службе в списании 80 млн грн с «Газтранзита», которые должны были быть уплачены в виде дивидендов «Газпрому».

Суд пришел к выводу, что заявление исполнительной службы удовлетворению не подлежит, поскольку по состоянию на 31 мая 2017 года перечень акционеров «Газтранзита», имеющих право на получение дивидендов за 2016 год, не был определен.

Суд пришел к выводу, что заявление исполнительной службы удовлетворению не подлежит, поскольку по состоянию на 31 мая 2017 года перечень акционеров «Газтранзита», имеющих право на получение дивидендов за 2016 год, не был определен.

В конце мая 2017 года Министерство юстиции Украины направило «Газпрому» постановление об аресте акций его дочерней компании «Газтранзит» в рамках исполнительного производства по взысканию с «Газпрома» штрафа в размере почти 172 млрд грн.

В свою очередь, министр юстиции Павел Петренко заявил, что его ведомство работает над поиском активов и имущества «Газпрома» для взыскания штрафа.

Ранее Высший хозяйственный суд Украины отклонил кассацию «Газпрома» на решение Антимонопольного комитета о взыскании с российской компании 172 млрд грн.

В январе 2016 года АМКУ выставил «Газпрому» штраф почти на 86 млрд грн (около 3,4 млрд долл.) за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа. Решение было принято в рамках выполнения поручения правительства, а также в свете официальных обвинений Европейской комиссии, выдвинутых «Газпрому» в связи с его доминирующей позицией на рынке Центральной и Восточной Европы, что нарушает антимонопольное законодательство ЕС.

12 апреля 2016 года «Газпром» подал иск в Хозяйственный суд Киева, однако он был отклонен.

Поскольку штраф не был уплачен, АМКУ позже подал в Хозяйственный суд Киева иск с заявлением о принудительном взыскании штрафа и пени (размер которой равен сумме штрафа), а также о признании обязательства прекратить нарушение антимонопольного законодательства. Хозяйственный суд Киева удовлетворил этот иск в начале декабря 2016 года.

В конце февраля 2017 года Киевский апелляционный хозяйственный суд оставил без изменений решение Хозсуда Киева об удовлетворении иска АМКУ о принудительном взыскании с «Газпрома» штрафа в размере 85,9 млрд грн, наложенного в январе 2016 года, и пени в размере 85,9 млрд грн за несвоевременную уплату штрафа. Решение апелляционной инстанции стало поводом для «Газпрома» подать кассацию.