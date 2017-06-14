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Негативное сальдо внешней торговли Украины товарами в апреле сократилось до $151,4 млн
16:33 14.06.2017 |
Негативное сальдо внешней торговли Украины товарами в апреле 2017 года составило $151,4 млн, тогда как в предыдущем месяце - $313,3 млн, сообщила Государственная служба статистики (Госстат).
Согласно ее данным, в целом по итогам января-апреля 2017 года негативное сальдо составило $887,9 млн по сравнению с негативным сальдо $929,6 млн за аналогичный период 2016 года.
В январе-апреле 2017 года экспорт товаров составил $13,7 млрд, импорт - $14,6 млрд. По сравнению с январем-апрелем-2016 экспорт увеличился на 26,8% (на $2,9 млрд), импорт – на 24,3% (на $2,9 млрд).
В результате коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,94 (в январе-апреле – 2016 – 0,92).
Госстат уточнил, что внешнеторговые операции проводились с партнерами из 211 стран мира.
Внешнеторговый оборот по важнейшим позициям в январе-апреле 2017г.
|Товарные позиции
|Экспорт, млн $
|январь-апрель 2017 к январю-апрелю 2016, %
|Импорт, млн $
|январь-апрель 2017 к январю-апрелю 2016, %
|Всего¹
|13709,1
|126,8
|14597,0
|124,3
|Животные, продукты животного происхождения
|304,4
|154,1
|208,6
|93,3
|Продукты растительного происхождения
|3002,9
|124,5
|609,8
|95,9
|- зерновые культуры
|2252,8
|116,5
|106,4
|95,9
|Жиры животного и растительного происхождения
|1728,7
|134,6
|73,9
|94,7
|Готовые пищевые продукты
|989,1
|147,2
|512,7
|96,7
|Минеральные продукты
|1317,6
|176,5
|3596,2
|162,9
|Энергетические материалы; нефть и продукты ее переработки
|225,5
|164,0
|3368,1
|168,6
|Продукция химической и связанных с нею отраслей промышленности, в том числе:
|503,4
|103,8
|2162,1
|107,1
|Фармацевтическая продукция
|55,1
|107,9
|493,2
|97,8
|Удобрения
|54,6
|44,3
|363,5
|122,8
|Полимерные материалы, пластмассовые изделия из них
|142,6
|121,1
|918,1
|105,4
|Кожевенное сырье
|46,1
|112,2
|75,4
|110,6
|Древесина и изделия из нее
|337,6
|90,3
|65,9
|116,1
|Масса из древесины или др. волокнистых целлюлозных материалов
|144,7
|88,6
|280,2
|98,3
|Текстильные материалы и изделия
|220,5
|103,1
|512,2
|111,4
|Обувь
|59,8
|106,8
|96,7
|106,3
|Изделия из камня, гипса, цемента
|99,1
|123,0
|180,8
|112,9
|Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни
|14,9
|147,6
|16,0
|84,7
|Недрагоценные металлы и изделия из них
|3068,7
|128,1
|831,5
|127,5
|- черные металлы
|2640,4
|127,4
|291,3
|133,4
|Машины, оборудование и механизмы, электротехническое оборудование
|1267,8
|112,3
|2718,8
|125,7
|Реакторы ядерные, котлы, машины
|507,9
|111,7
|1542,6
|121,9
|Электрические машины
|759,9
|112,6
|1176,1
|131,1
|Средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавсредства
|149,6
|92,3
|1309,3
|151,5
|Средства наземного транспорта, кроме ж/д
|45,0
|108,8
|1250,1
|149,5
|Приборы и аппараты оптические, фотографические
|42,0
|92,6
|183,4
|118,6
|Разные промтовары
|199,8
|125,9
|187,3
|114,9
|Товары, приобретенные в портах
|1,2
|154,8
|48,3
|163,4
¹ - Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г.Севастополя, зоны проведения антитеррористической операции
Данные: Госстат Украины
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