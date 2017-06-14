Негативное сальдо внешней торговли Украины товарами в апреле сократилось до $151,4 млн

Негативное сальдо внешней торговли Украины товарами в апреле 2017 года составило $151,4 млн, тогда как в предыдущем месяце - $313,3 млн, сообщила Государственная служба статистики (Госстат).

Согласно ее данным, в целом по итогам января-апреля 2017 года негативное сальдо составило $887,9 млн по сравнению с негативным сальдо $929,6 млн за аналогичный период 2016 года.

В январе-апреле 2017 года экспорт товаров составил $13,7 млрд, импорт - $14,6 млрд. По сравнению с январем-апрелем-2016 экспорт увеличился на 26,8% (на $2,9 млрд), импорт – на 24,3% (на $2,9 млрд).

В результате коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,94 (в январе-апреле – 2016 – 0,92).

Госстат уточнил, что внешнеторговые операции проводились с партнерами из 211 стран мира.



Внешнеторговый оборот по важнейшим позициям в январе-апреле 2017г.

Товарные позиции Экспорт, млн $ январь-апрель 2017 к январю-апрелю 2016, % Импорт, млн $ январь-апрель 2017 к январю-апрелю 2016, % Всего¹ 13709,1 126,8 14597,0 124,3 Животные, продукты животного происхождения 304,4 154,1 208,6 93,3 Продукты растительного происхождения 3002,9 124,5 609,8 95,9 - зерновые культуры 2252,8 116,5 106,4 95,9 Жиры животного и растительного происхождения 1728,7 134,6 73,9 94,7 Готовые пищевые продукты 989,1 147,2 512,7 96,7 Минеральные продукты 1317,6 176,5 3596,2 162,9 Энергетические материалы; нефть и продукты ее переработки 225,5 164,0 3368,1 168,6 Продукция химической и связанных с нею отраслей промышленности, в том числе: 503,4 103,8 2162,1 107,1 Фармацевтическая продукция 55,1 107,9 493,2 97,8 Удобрения 54,6 44,3 363,5 122,8 Полимерные материалы, пластмассовые изделия из них 142,6 121,1 918,1 105,4 Кожевенное сырье 46,1 112,2 75,4 110,6 Древесина и изделия из нее 337,6 90,3 65,9 116,1 Масса из древесины или др. волокнистых целлюлозных материалов 144,7 88,6 280,2 98,3 Текстильные материалы и изделия 220,5 103,1 512,2 111,4 Обувь 59,8 106,8 96,7 106,3 Изделия из камня, гипса, цемента 99,1 123,0 180,8 112,9 Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни 14,9 147,6 16,0 84,7 Недрагоценные металлы и изделия из них 3068,7 128,1 831,5 127,5 - черные металлы 2640,4 127,4 291,3 133,4 Машины, оборудование и механизмы, электротехническое оборудование 1267,8 112,3 2718,8 125,7 Реакторы ядерные, котлы, машины 507,9 111,7 1542,6 121,9 Электрические машины 759,9 112,6 1176,1 131,1 Средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавсредства 149,6 92,3 1309,3 151,5 Средства наземного транспорта, кроме ж/д 45,0 108,8 1250,1 149,5 Приборы и аппараты оптические, фотографические 42,0 92,6 183,4 118,6 Разные промтовары 199,8 125,9 187,3 114,9 Товары, приобретенные в портах 1,2 154,8 48,3 163,4

¹ - Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г.Севастополя, зоны проведения антитеррористической операции

Данные: Госстат Украины