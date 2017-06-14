Кабмин утвердил бюджетную резолюцию на 2018-2020

Кабинет Министров утвердил бюджетную резолюцию на 2018-2020 годы.

Соответствующее решение принято в ходе заседания правительства в среду, передают Українські Новини.

"Впервые за всю историю бюджетирования мы вводим среднесрочное бюджетное планирование. Это было одним из приоритетов правительства с прошлого года", - сказал министр финансов Александр Данилюк в ходе презентации резолюции.

Этот переход к среднесрочному планированию, по его словам, позволит обеспечить стратегический подход к распределению ресурсов, также улучшит прогнозирование бюджетных расходов.

"Мы сможем обеспечить расходы для реализации среднесрочного планирования правительства", - добавил министр.

Данилюк отметил, что принятие резолюции также позволяет запустить систему комплексной оценки фискальных рисков.

"Фискальные риски требуют прозрачного обнародования, а также эффективного планирования", - сказал министр.

В краткосрочной перспективе планируется сократить дефицит бюджета страны с 3% до 2%, а в долгосрочной - выйти на бездефицитный госбюджет.

Также планируется сокращение государственного долга.

Все макропоказатели базируются на утвержденном макропрогнозе правительства, который был утвержден в конце мая.

Как сообщали Українські Новини, 31 мая Кабинет Министров утвердил прогноз роста валового внутреннего продукта Украины на 3-4% в 2018-2020 годах.

Согласно умеренному сценарию, который взят за основу правительством, в 2018 году рост ВВП составит 3%, в 2019 - 3,6%, в 2020 - 4%.

При этом инфляция (декабрь к декабрю) прогнозируется на уровне 7% в 2018 году, 5,9% - в 2019 и 5% - в 2020 году.

Уровень безработицы в 2018 году прогнозируется на уровне 9,1%, в 2019 - 8,9% и в 2020 - 8,5%.

Второй сценарий, который является более оптимистичным, предусматривает рост ВВП в 2018 и 2019 на 4%, а в 2020 - на 5%.

Третий сценарий, который является более пессимистичным по ожиданиям из-за нестабильных тенденций в мировой экономике, предполагает рост ВВП на 1,2% в 2018, на 1% в 2019 и на 1,7% в 2020 году.