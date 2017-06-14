Минфин планирует уменьшить до 2020 госдолг до 55% ВВП, дефицит госбюджета - до 2% ВВП

Министерство финансов планирует уменьшить до 2020 года государственный долг до 55% ВВП, дефицит государственного бюджета - до 2% ВВП.

Об этом сообщил министр финансов Александр Данилюк в среду в ходе выступления на заседании правительства, передают Українські Новини.

"Наша задача в течение 2018-2020 годов - уменьшение государственного долга с 66,8% ВВП до 55% ВВП в 2020 году. Дефицит госбюджет мы хотим уменьшить с 3% до 2% ВВП", - сказал он.

Как сообщали Українські Новини, государственный бюджет на 2017 год предусматривает предельный размер государственного долга на конец 2017 года в сумме 1 716,630 217 млрд гривен (66,8% ВВП).

При этом дефицит госбюджета ожидается в размере 77,5 млрд гривен - 3% ВВП.