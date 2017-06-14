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Минфин планирует уменьшить до 2020 госдолг до 55% ВВП, дефицит госбюджета - до 2% ВВП
12:18 14.06.2017 |
Министерство финансов планирует уменьшить до 2020 года государственный долг до 55% ВВП, дефицит государственного бюджета - до 2% ВВП.
Об этом сообщил министр финансов Александр Данилюк в среду в ходе выступления на заседании правительства, передают Українські Новини.
"Наша задача в течение 2018-2020 годов - уменьшение государственного долга с 66,8% ВВП до 55% ВВП в 2020 году. Дефицит госбюджет мы хотим уменьшить с 3% до 2% ВВП", - сказал он.
Как сообщали Українські Новини, государственный бюджет на 2017 год предусматривает предельный размер государственного долга на конец 2017 года в сумме 1 716,630 217 млрд гривен (66,8% ВВП).
При этом дефицит госбюджета ожидается в размере 77,5 млрд гривен - 3% ВВП.
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"Наша задача в течение 2018-2020 годов - уменьшение государственного долга с 66,8% ВВП до 55% ВВП в 2020 году. Дефицит госбюджет мы хотим уменьшить с 3% до 2% ВВП", - сказал министр финансов Александр Данилюк в среду в ходе выступления на заседании правительства.
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