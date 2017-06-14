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Минфин ожидает рост ВВП до более 11% и сокращение инфляции до менее 5% в течение 3 лет
12:17 14.06.2017 |
Министерство финансов ожидает рост валового внутреннего продукта (ВВП) до более 11% и сокращение инфляции до менее 5% в течение 3 лет.
Об этом в ходе презентации бюджетной резолюции до 2020 года сообщил министр финансов Александр Данилюк, передают Українські Новини.
"Предполагается, что в течение трех лет ВВП вырастет более чем на 11%, а инфляция сократится до менее 5%", - сказал он.
Министр добавил, что предлагаемая бюджетная резолюция на среднесрочный период базируется на основании макропоказателей, которые утверждены Кабинетом Министром в конце мая.
31 мая Кабинет Министров утвердил прогноз роста валового внутреннего продукта Украины на 3-4% в 2018-2020 годах.
Согласно умеренному сценарию, который взят за основу правительством, в 2018 году рост ВВП составит 3%, в 2019 - 3,6%, в 2020 - 4%.
При этом инфляция (декабрь к декабрю) прогнозируется на уровне 7% в 2018 году, 5,9% - в 2019 и 5% - в 2020 году.
Уровень безработицы в 2018 году прогнозируется на уровне 9,1%, в 2019 - 8,9% и в 2020 - 8,5%.
Второй сценарий, который является более оптимистичным, предусматривает рост ВВП в 2018 и 2019 на 4%, а в 2020 - на 5%.
Третий сценарий, который является более пессимистичным по ожиданиям из-за нестабильных тенденций в мировой экономике, предполагает рост ВВП на 1,2% в 2018, на 1% в 2019 и на 1,7% в 2020 году.
Как сообщали Українські Новини, в конце мая Кабинет Министров также ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта с 3% до 1,8%, инфляции с 8,1% до 11,2% в 2017 году.
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