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Чем обстрелы Ольгинки угрожают Мариуполю
08:57 14.06.2017 |
Мариуполь продолжает оставаться одной из ключевых целей террористов "ДНР". Исходя из последних событий, коварству террористов нет границ.
Ни для кого не секрет, что Мариуполь является и крупнейшим, и главнейшим городом на территории подконтрольного Киеву Донбасса - по состоянию на начало 2015 года там проживало около полумиллиона жителей и сосредоточены крупнейшие заводы. Понятно, что хаос, посеянный в таком городе, будет иметь серьезные последствия и сможет подкосить доверие к проевропейской власти, которая сейчас сформировалась в Украине.
С этой целью боевики регулярно обстреливают Мариупольское направление из разного рода вооружений. Например, в течение последних суток противник, применяя минометы калибра 120-мм, совершил обстрел укреплений ВСУ в районе Чермалика. Также вооруженные провокации с применением гранатометов и стрелкового оружия были зафиксированы вблизи Водяного, Талаковки и Павлополя. Кроме того, по украинским воинам не подалеку Водяного вели огонь снайперы. Ситуация же вокруг Пикуз (экс-Коминтерново) вообще достойна отдельного рассмотрения.
Невозможность достать Мариуполь прямой наводкой артиллерийского огня, а так же потеря позиций на побережье Азовского моря, вынуждают террористов искать другие пути подступа к приазовскому форпосту. И, судя по всему, им таки удалось нащупать нечто вроде слабого места - речь о ресурсозависимости Мариуполя.
Ведь приазовский город живет в первую очередь благодаря своим гигантским металлургическим заводам, которые получают сырье преимущественно по железной дороге с севера - Волновахского района. Именно в этом кроется причина, на первый взгляд, бессистемных обстрелов Ольгинки, Графского (экс-Комсомольское), Новотроицкого и их окрестностей.
О том, как боевики две ночи подряд обстреливали транспортную и жилую инфраструктуру Ольгинки мы писали ранее. Во время первого обстрела в ночь на 12 июня там был поврежден каждый дом (стены, окна, крыши), а также подстанция, в результате чего 140 домов остались без света. Во время второго обстрела в ночь на 13 июня к вышеперечисленному добавились несколько капитальных разрушений жилых домов.
Кроме этого, очевидцы сообщают в Твиттере, что утром 13 июня террористы целенаправленно обстреливали железную дорогу от Новотроицкого до железнодорожной станции Велико-Анадоль (участок протяженностью 8 км).
Очевидно, что делается это с одной целью: разрушить промышленность Волновахского района, лишив тем самым Мариуполь средств к существованию. И определенная логика в этом есть, ведь, как уже отмечалось, бюджетообразующие предприятия города очень зависимы от поставок сырья по железной дороге с территории Волновахского района.
Что характерно: огонь террористы вели из жилых кварталов временно оккупированного Докучаевска, провоцируя тем самым ответный огонь по городу. Конечно, Вооруженные силы Украины на подобные провокации не ведутся, но сам факт заставляет насторожиться и вспомнить, что Докучаевск еще с прошлой осени находится в полуокружении украинской армии и нет никаких причин, кроме политических, которые бы помешали ВСУ освободить город и обезопасить тем самым окрестные города и села от артиллерийского огня.
А пока этого не происходит, Мариуполь празднует очередную годовщину освобождения от незаконных бандформирований, а руководители заводов ломают себе головы над обеспечением их жизнедеятельности.
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