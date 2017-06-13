Турчинов готовится провозгласить победу в АТО

Тарас КЛОЧКО, Деловая столица

Для Украины вряд ли возможно победить Россию в "гибридной" войне в ближайшие два года, а вот победоносно завершить АТО, избавившись от надоевшей аббревиатуры из трех букв, можно просто сейчас.

Планы секретаря СНБО Александра Турчинова о замене формата ведения военных действий на Донбассе с Антитеррористической операции на новый, более отвечающий "гибридному" характеру противостояния с агрессором, преследуют одновременно несколько целей, но все они внутреннеполитические и, если и повлияют непосредственно на характер военных действий, то крайне незначительно.

Весной 2014-го, когда тот же Турчинов в качестве временно исполняющего обязанности президента и верховного главнокомандующего начинал АТО, формально-юридические вопросы, во-первых, мало кого беспокоили, а во-вторых, антитеррористический формат был единственно возможным. Однако за последние три года изменилось слишком много, а заявления вроде: "У нас не война, а АТО, а значит никакой мобилизации" или "Пора называть войну войной" стали некий надоедливым гулом.

Все это, разумеется, разного рода политические и не очень спекуляции, поскольку все прекрасно понимают, что на самом деле происходит в стране. Однако нельзя отрицать, что формат АТО негативно воспринимают как патриотически настроенные граждане, для которых важно формально признать факт российской агрессии, так и разного рода "ватники", которые спекулируют на явном несоответствии юридических формулировок реальному положению дел. То, что президент Порошенко неоднократно публично заявлял, что мы имеем дело не с терроризмом в его общепризнанном значении, а с внешней военной агрессией, факт несоответствия формата АТО войне, пусть и "гибридной", но с реальными линией фронта, танками и артиллерией, ни коим образом не отменяет.

Так что инициатива Турчинова, если таковая будет реализована (а все выглядит так, что это серьезное намерение), позволит власти наконец оставить впитавшую преимущественно негатив аббревиатуру за спиной и идти на следующие президентские выборы уже без всяких АТО. Более того, АТО на третьем году будет "победоносно" завершена. Собственно, Турчинов уже начал информкампанию по отбеливанию "имиджа" АТО. "Антитеррористическая операция выполнила очень много важных задач. Именно в рамках АТО мы остановили агрессора, смогли провести президентские, парламентские и местные выборы, а также освободили значительную часть оккупированной территории Украины. В то же время пора перейти к новому формату защиты страны", - в этой цитате из интервью Турчинова короткое резюме того, что будет повторять штаб президента во время избирательной кампании.

При этом акцент будет смещен на "победоносную" функцию Антитеррористической операции, ведь была решена не только главная задача - остановить российского агрессора, но и перевыполнена - большая часть территории страны была освобождена от "гибридных" оккупантов. Ну, а то, что не всю территорию удалось освободить, так не нужно забывать какой исполинской империи противостоит Украина и противостоит успешно.

Какой формат будет предложен взамен АТО, Турчинов пока не говорит. Скорее всего, этот формат еще не выработан, а вот что точно можно сказать уже сейчас, так это то, что новый формат будет предполагать усиление полномочий верховного главнокомандующего в вопросе противодействия "гибридной агрессии", включая в том числе усиления влияния главы государства на весь силовой блок и военно-гражданские администрации в прифронтовой зоне. Все это, разумеется, поможет Порошенко более уверенно вести избирательную кампанию.

Отдельный болезненный вопрос - это нынешний статус оккупированных регионов Донбасса. Нынешняя "минская" формулировка "Отдельные районы Донецкой и Луганской областей", чаще всего используемая в неудобочитаемом аббревиатурном варианте ОРДЛО - слишком уж нейтральный эвфемизм, намекающий на печально известный "особый статус", и совсем не намекающий на факт оккупации. И то, что на четвертом году фактической оккупации назрел вопрос ее юридического признания - более, чем очевидно.

Пока Турчинов привел только название разрабатывающегося законопроекта по ситуации на Донбассе - "О восстановлении государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей", но и из него понятно, что оккупированный статус "ЛДНР" будет закреплен юридически, что выбьет почву из-под ног у "зрадофилов", твердящих о капитуляции на условиях Путина и предоставлении марионеточным республикам "особого статуса".

Последствия всех этих шагов для Минского формата предсказать нетрудно. Кремль синхронно с представителями "народных республик" будут "крайне обеспокоены", и даже начнут заявлять о де-факто выходе Украины из Минска. Все это имело бы какой-то смысл, если бы Минские соглашения хоть как-то работали, однако эти договоренности уже давно работают лишь в той части, в которой выгодны российской стороне, да и то, не обязательно. При этом Минск безальтернативен, в том числе и для Путина. Единственная альтернатива этим полумертвым договоренностям - это возобновление Россией полномасштабных боевых действий на Донбассе. А это для Путина слишком затратно, результат явно не будет эквивалентен потраченным усилиям и ресурсам.

Таким образом, озвученный Турчиновым план отказа от АТО, можно воспринимать как некий старт избирательной кампании Порошенко за второй срок. Действующий президент получает очередную "перемогу" - воспринимаемое негативно большинством избирателей АТО победоносно завершено и отправлено в прошлое. Война на Донбассе приобретает новый, более соответствующий логике событий формат, что нивелирует аргументы многих критиков Порошенко, оккупация ОРДЛО признается официально и декларируется некий стратегический план освобождения. С таким общим результатом военной кампании на Донбассе Порошенко пойдет на второй срок. И такой результат сложно будет не считать позитивным - враг остановлен, независимость отстояли, армия возрождена, у нас есть союзники и время работает на нас, наше дело правое - победа будет за нами.