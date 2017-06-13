Наступление под Пикузами. Почему ВСУ продвигаются вперед на Приморье

ВСУ постепенно отбрасывают боевиков от оккупированных Пикуз.

Ситуация около оккупированных боевиками Пикуз всегда была острой. Впрочем, в последние дни появилась информация о продвижении ВСУ на данном направлении.

Между нашим Водяным, от которого морпехи существенно отбросили врага на протяжении 2016-го года и Пикузами всего 2 километра. По последней информации, которую предоставили журналисты 5-го канала, ВСУ продвинулись на 1-1,5 км. По нашей информации, откровенно открытого наступления на Пикузы не происходит. Поскольку, оно сопровождалось бы существенными потерями из-за географии местности.

Стоит напомнить, что существенное обострение под Пикузами происходило относительно недавно - в 20-х числах марта. Тогда наши морпехи отбили выдвинутый вперед опорник террористов, однако не смогли его удержать и отошли с потерями - террористы расстреливали наших из танка и 122-мм артиллерии, били из "Градов" по Водяному.

Впрочем, еще с конца 2016-го года наша армия смогла создать все предпосылки для взятия Пикуз, а также отбрасывания террористов от высоты "Дерзкая" (или "Дерзкий" от названия кургана).

Сейчас обострение по всей линии фронта является характерным для промежутка май-август. И за этот промежуток времени, вполне возможно, ВСУ попытаются улучшить собственные позиции на нескольких участках. Это уже было осуществлено под Желобком на Луганщине. Пикузы на Приморье являются стратегически очень важными. Не само село, как таковое. Оно может рассматриваться исключительно как плацдарм для продвижения на Заиченко и дальше на Новоазовск. Высота "Дерзкая", на которой закреплены боевики, является ключевым пунктом обороны боевиков на линии Азов (бывшее Дзержинское) - Саханка.

После потери "Дерзкой" наступление ВСУ на Ужевку и Саханку с дальнейшим продвижением вглубь к Новоазовску будет исключительно вопросом времени. Учитывая то, что террористы из Саханки регулярно обстреливают Сартану и могут ударить по Мариуполю, то их необходимо оттуда выбить.

Пока враг также мобилизует усилия. Известно, что на территории фермы севернее Новоазовска, в Качкарском, оккупанты разместили значительное количество ББМ и артиллерии (есть даже САУ). А в одном из ангаров боевики разместили ствольную артиллерию калибра 122-мм.

На территории агропредприятия в районе Новоазовска боевиками активно проводятся мероприятия по организации пункта боевого управления. Танковый батальон оттуда передислоцирован в Безымянное.

Пока же, в Приморье террористы пытаются сдержать наше продвижение, обстреливают Водяное и Широкио из гранатометов, минометов, используют БМП-2. Из 122-мм "Град-П" прилетает и по Павлополю и Чермалыку. За последние несколько дней недалеко от Павлополя получили 4 погибших. Такими ударами террористы пытаются предупредить возможное продвижение ВСУ к Верхнешироковскому (бывший Октябрь).

Ситуация в целом будет обостряться. И нас ожидает горячее лето, учитывая то, что ВСУ пытаются отбить украинскую землю.