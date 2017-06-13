Ад в АТО. Что происходит вокруг Донецка

Когда нужно отвлечь террористов от обстрелов мирных городов Донбасса - лучше надавить на Донецк.

Мы неоднократно писали о событиях как вокруг Донецка, так и в самом городе, который террористы "ДНР" называют своей столицей. И вот, буквально вчера поступила информация о том, что вокруг Донецка (со стороны линии разграничения) формируется настоящий огневой круг.

Но, для начала давайте вспомним, как именно Донецк стал прифронтовым городом.

Как известно, в 2014 году украинская армия, подойдя вплотную к захваченному сепаратистами областному центру, освободила Донецкий аэропорт и остановилась. Вместо освобождения города путем штурма и зачистки, тогда военным главнокомандованием было принято решение брать его в окружение. И этот замысел тогда почти сработал - чтобы замкнуть кольцо, оставалось освободить лишь Иловайск... Что было потом - вы прекрасно знаете.

С того времени произошло много событий, в частности ВСУ вынуждены были оставить придонецкое село Спартак, а также с героическими боями отдать Донецкий аэропорт (точнее то, что от него осталось). Однако, с началом 2016 года ВСУ начали так называемое "ползучее наступление", но подобравшись вплотную к городу снова остановились. Хотя, в этот раз наблюдается некое "просачивание" украинского присутствия на территорию города, в частности в восточные и северные районы. Происходит все это на фоне боев и артиллерийских перестрелок вокруг Донецка, первую скрипку в которых играют террористы, а ВСУ вынуждены отвечать огнем на огонь.

Вот и в этот раз по данным координатора проекта "Стоп Террор" Семена Кабакаева, ближе к ночи понедельника 12 июня, боевики открыли огонь по украинским позициям из Ясиноватой, Макеевки и Донецка. При этом противник работал из танков, САУ и крупнокалиберной артиллерии.

"А течение часа, наши позиции обстреливают террористы из всех возможных орудий. В основном огневые точки находятся в лесопосадках, на окраинах города и в полях. Также огонь ведется с окраин города Донецк и жилых районов, террористы используют мирное население как живой щит. Мы открыли огонь на подавление, после чего противник немного успокоился. Но обстрелы продолжаются с чуть меньшей интенсивностью", - сообщил Кабакаєв.

Из Ясиноватой и Макеевки традиционно обстреливают Авдеевку, единственная вина которой заключается в том, что она оказалась буквально на линии разграничения и поэтому является удобной целью для террористов, главная цель существования которых - личное обогащение под ширмой террора. Мы об этом писали много раз, поэтому акцентировать внимание на Авдеевке сейчас не будем.

Также много было написано о боях на линии ЯБП - Спартак - ДАП - Пески. Там время от времени вспыхивает настоящая мини-война с привлечением как минометов, так и тяжелой артиллерии и бронетехники. Что характерно, именно террористы здесь ведут огонь из жилых кварталов города, провоцируя ВСУ на ответный огонь.

Мы уже писали, что по информации нардепа и руководителя "Информационного сопротивления" Дмитрия Тимчука, боевики обустроили тренировочный полигон размером 400 на 500 метров. и огневые позиции артиллерии рядом с гаражным кооперативом на расстоянии всего 300 м от жилых домов микрорайона "Текстильщик". С указанных позиций неоднократно было зафиксировано ведение огня артиллерией противника, однако ВСУ отвечают на такие провокации очень и очень осторожно.

Отдельного взгляда заслуживает ситуация на юго-западной окраине Донецка, где разместился городок Марьинка вместе с одноименным КПВВ.

Согласно последних сообщений СЦКК, 12 июня около 22:00 незаконные бандформирования "ДНР" обстреляли жилые кварталы Марьинки, применяя БМП и гранатометы. В результате обстрела возник пожар в доме по улице Октябрьской. К счастью, на этот раз обошлось без пострадавших среди местных жителей.

Вообще, Марьинку террористы "ДНР" давно невзлюбили. Мало того, что этот 9-тысячный город находится под контролем ВСУ и территориально примыкает к оккупированному Донецку, так там еще и 70% жителей считают украинский язык родным (данные переписи населения 2001 года), что для Донбасса откровенно нетипичное явление. Как вы понимаете, сорняк "русского мира" в таком "грунте" расти не будет.

Кроме этого в Марьинке расположен одноименный контрольный пункт въезда-выезда, который имеет самый большой человекопоток (когда не подвергается обстрелам) и непосредственно связывает Донецк с подконтрольной Киеву Украиной. Если боевики обстреливают этот пункт пропуска, значит его работа их не удовлетворяет, или каким-то образом им мешает и они хотят, чтобы он не работал. Судя по всему, таким образом они хотят регулировать потоки пассажиров на подконтрольную им территорию. Ведь, когда гражданское население активно перемещается из одной территории на другую и обратно, то увеличивается вероятность утечки информации о реальном состоянии дел и замыслы боевиков.

Еще Марьинка опасна для террористов "ДНР" тем, что через нее проходит трасса Запорожье-Донецк, которая позволяет с южного направления попасть прямо в центр города. Не трудно догадаться, что в случае штурма украинскими войсками Донецка - именно здесь будет нанесен быстрый удар бронетехникой ВСУ.

Что характерно, примыкает Марьинка к Петровскому району Донецка - самому западному и самому удаленному, в котором в течение последнего времени, если верить информации пресс-служб "ДНР", что подтверждается сообщениями жителей этого района в социальных сетях, буквально прописались украинские ДРГ. Кстати, тот факт, что за столько времени ни одна украинская ДРГ не была схвачена или уничтожена говорит о том, что они имеют колоссальную поддержку со стороны местного населения.

Как бы там ни было, а данный "огненный полукруг" вокруг Донецка является результатом не спланированной ВСУ операции по освобождению города, а следствием провокационных действий самих террористов. Очевидно, по определенным причинам им выгодно держать население Донецка в постоянном страхе, что "вот-вот укры начнут обстреливать город". На удивление, такая тактика в кратковременной перспективе приносит им определенные дивиденды. Однако, во что это вильется в долговременной перспективе не знает никто, ведь человеческое терпение - штука очень и очень тонкая и непредсказуемая.