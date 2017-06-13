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Садовый должен написать заявление об увольнении
08:18 13.06.2017 |
Мэр Львова должен признать, что он палец о палец не ударил, чтобы решить вопрос мусора.
Садовый просит правительство ввести чрезвычайное положение во Львове из-за мусора. А может лучше было бы написать заявление об уходе и честно сказать: "Я не умею заниматься хозяйственной деятельностью, и поэтому, за 11 лет, пока я был мэром, я палец о палец не ударил, чтобы решить вопрос мусора. Также, я боюсь людей, а потому не выезжаю на переговоры в те города и поселки, в которые по моей вине вывозят львовский мусор. И самое главное - я не знаю, что с этим делать, потому что, даже если будет объявлено чрезвычайное положение, у меня нет вариантов решения проблемы".
Вот просто давайте представим себе, что объявлено чрезвычайное положение. И что дальше? Гройсман должен ехать в общины и просить согласовать выделение мест под полигон? У Садового 2 миллиарда в бюджете развития города. И за эти деньги можно было бы давно все сделать, однако ему кто-то все время мешает. И будет мешать, потому что он не хозяйственник, а балтун.
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