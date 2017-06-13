Финансовые новости
- |
- 13.06.17
- |
- 10:44
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Хозсуд Киева отказал списать дивиденды "дочки" Газпрома в счет штрафа АМКУ
07:29 13.06.2017 |
Хозяйственный суд Киева отказал Государственной исполнительной службе в списании 84 миллионов гривень дивидендов с "Газтранзита" - украинской дочерней компании российского газового монополиста - в рамках исполнительного производства по взысканию с "Газпрома" штрафа в размере около 172 миллиардов гривень, выставленного Антимонопольным комитетом Украины.
Об этом говорится в материалах суда, опубликованных на сайте инстанции.
Согласно сообщению, в конце апреля 2017 года решением общего собрания акционеров компании "Газтранзит" был утвержден порядок распределения прибыли за 2016 год, а именно: направить на выплату дивидендов более 209 миллионов гривень, что составляет 90% от чистой прибыли компании за 2016 год.
По данным государственной исполнительной службы, так как "Газпром" владеет 40,2% простых именных акций компании "Газтранзит", он получит 84 миллионов гривень.
В свою очередь суд принял во внимание закон "Об акционерных обществах", которым установлено, что выплата дивидендов по простым акциям осуществляется из чистой прибыли на основании решения акционеров в срок, не превышающий шесть месяцев со дня принятия решения (октябрь 2017 года).
Суд пришел к выводу, что заявление исполнительной службы удовлетворению не подлежит, поскольку по состоянию на 31 мая 2017 перечень акционеров "Газтранзита", имеющих право на получение дивидендов за 2016 год, не определен.
Как сообщал УНИАН, в конце мая 2017 года Министерство юстиции Украины направило "Газпрому" постановление об аресте акций его дочерней компании "Газтранзит" в рамках исполнительного производства по взысканию с "Газпрома" штрафа в размере почти 172 миллиардов гривень.
В свою очередь министр юстиции Павел Петренко заявил, что его ведомство работает над поиском активов и имущества "Газпрома" с целью взыскания штрафа.
Ранее Высший хозяйственный суд Украины отклонил кассацию "Газпрома" на решение Антимонопольного комитета о взыскании с российской компании 172 миллиардов гривень.
В январе 2016 года АМКУ выставил "Газпрому" штраф почти на 86 миллиардов гривень (около 3,4 миллиардов долларов) за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа. Решение было принято в рамках выполнения поручения правительства, а также в свете официальных обвинений Европейской комиссии, выдвинутых "Газпрому" в связи с его доминирующей позицией на рынке Центральной и Восточной Европы, что нарушает антимонопольное законодательство ЕС.
12 апреля 2016 года "Газпром" подал иск в Хозяйственный суд Киева, однако он был отклонен.
Поскольку штраф не был уплачен, АМКУ позже подал в Хозяйственный суд Киева иск с заявлением о принудительном взыскании штрафа и пени (размер которой равен сумме штрафа), а также о признании обязательства прекратить нарушение антимонопольного законодательства. Хозяйственный суд Киева удовлетворил этот иск в начале декабря 2016 года.
В конце февраля 2017 года Киевский апелляционный хозяйственный суд оставил без изменений решение Хозсуда Киева об удовлетворении иска АМКУ о принудительном взыскании с "Газпрома" штрафа в размере 85,9 миллиарда гривень, наложенного в январе 2016 года, и пени в размере 85,9 миллиарда гривень за несвоевременную уплату штрафа. Решение апелляционной инстанции стало поводом для "Газпрома" подать кассацию.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Садовый должен написать заявление об увольнении
|Эксперты об акциях Навального: "География протестов расширилась"
|Хозсуд Киева отказал списать дивиденды "дочки" Газпрома в счет штрафа АМКУ
|Сюрпризы новой энергостратегии до 2035 года
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Зачем туркмен оставляют без социальных льгот
|Порошенко подписал закон о запрете георгиевской ленты
|ЕС ожидает полного вступления в силу Соглашения об ассоциации с Украиной 1 сентября - Мингарелли
|Кровавые выходные в АТО. Почему снова гибнут наши воины
|На парламентских выборах во Франции лидирует партия Макрона
|НАПК начало полную проверку деклараций Гонтаревой за 2015 и 2016
|В первый день безвизом воспользовались 1,5 тыс. украинцев
Это интересно
|Ателье Singer выпустило часы за 40 тысяч долларов
|Сотрудники Apple арестованы в Китае за продажу личных данных клиентов
|Мошенники использовали Instagram для кражи денег у банков
|Google испытал систему регулировки движения беспилотников
|Колумбийцы украли из афинских больниц дорогие эндоскопы
|Forbes: 10 самых высокооплачиваемых спортсменов мира
|Купленный за 10 фунтов бриллиант продан в Лондоне за 656 тысяч