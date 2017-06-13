Сюрпризы новой энергостратегии до 2035 года

Иихаил ЗАГАРИЯ, Деловая столица

На кредиты Евросоюза Украина планирует построить мощнейшую энергетику.

Новая энергетическая стратегия Украины до 2035 г. разработана как документ, который будут каждый раз вкладывать в бизнес-план при оформлении очередных кредитов от Евросоюза. А это, как правило, суммы в несколько сотен миллионов евро. Если же кому-то понадобится понять, по каким основным направлениям будет развиваться отечественная энергетика, стратегия не даст на это ответа. Потому что ее авторы не знают, какой будет экономика страны в 2020 г., не говоря уже о далеком 2035-м.

Извилистый путь

Проект новой энергетической стратегии Украины до 2035 г. готовился долго и непросто. Она должна была заменить прежнюю энергостратегию, которая была принята во времена "зрелого Януковича" и в которой красной нитью проходили интересы ахметовского ДТЭК. А это в первую очередь уголь и тепловая электроэнергетика. Второй по значимости акцент - атомная энергетика, что было явным намеком на то, какие и у кого ближайшие виды на приватизацию "Энергоатома".

От такого наследия прежней власти решено было избавиться, и с 2015 г. в Министерстве энергетики и угольной промышленности начали писать новый план развития отрасли. В конце 2016 г. первый вариант новой энергостратегии попал в руки экспертов из Евросоюза. После его анализа последовал шквал критики.

Главная претензия - проект оказался чересчур оптимистическим. В него было заложено допущение о том, что экономика Украины к 2035 г. будет прирастать в среднем на 4,3% ежегодно.

"Другие сценарии детально не проанализированы... К сожалению, это не соответствует лучшим мировым практикам. Слишком оптимистические допущения могут привести к завышенным прогнозам в части спроса на энергию", - отмечено в письме, которое поступило в январе в Минэнергоугля из Еврокомиссии. После чего стало ясно, что Европа денег не даст, а именно зарубежные инвестиции рассматривались как основной финансовый ресурс для развития отечественной энергетики.

Для того чтобы переделать документ в полном соответствии с пожеланиями заказчика, на работу в Минэнергоугля взяли Наталью Бойко. Официально ее должность называется заместитель министра по вопросам евроинтеграции, но главной задачей для молодого дарования стала подготовка именно новой энергостратегии.

Только Запад

Проект новой энергетической стратегии Украины до 2035 г. был опубликован ровно через три месяца после назначения Натальи Бойко замминистра. Из проекта старательно убрали любые намеки на какую-то конкретику. Во всяком случае, не указано, что будет с ростом экономики страны и, вообще, будет ли этот рост. "Чтобы он не был, как прежде, громоздким, перегруженным данными и разными проектами и т. п.", - сказала Наталья Бойко.

В результате туманное будущее украинской энергетики разделили на три этапа - до 2020-го, до 2025-го и до 2035 г. И на всех трех этапах основной вектор развития - на Запад, то есть евроинтеграция. По словам замминистра, предусмотрено уменьшение использования антрацита, увеличение применения возобновляемых источников энергии; объединение электросистемы с ENTSO-E и газотранспортной системы с ENTSO-G; "отдельно прописаны ссылки на корпоративное управление, на корпоратизацию, отражено, насколько важной для нас является приватизация".

Таким образом, лозунг первого этапа - приватизация.

Без обиняков говорится, что все государственные предприятия, которые не являются стратегическими, должны быть приватизированы.

А на стратегических предприятиях проведут корпоратизацию для внедрения западных стандартов корпоративного управления. Проще говоря, готовится поле для работы западных финансистов в понятных им рамках. "Смысл имплементации в Украине положений Третьего энергопакета как раз и состоит в том, что энергокомпании должны быть в состоянии привлекать инвестиционное финансирование от третьих лиц", - сказала заместитель директора представительства ЕБРР в Украине Марина Петрова.

Главная задача второго этапа - то самое ENTSO-G, то есть интеграция украинской газотранспортной системы с европейской. Предполагается, что к тому времени уже будет ясно, насколько отечественная ГТС будет обеспечена российским транзитом, то есть насколько она будет привлекательна для зарубежных инвестиций. И к этому времени технологически ее должны полностью "упаковать", то есть обеспечить собственными пунктами учета поступления газа из России. Сейчас счетчики, по которым учитывают объем входящего в Украину транзита, расположены на российской территории.

И наконец, третий этап, самый футуристический - в этот период должна буйным цветом расцвести возобновляемая энергетика. Ее доля в общем объеме производства энергии должна достигнуть невиданных доселе 25%. Интересно, что в прежнем проекте этот показатель составлял 11% и в Еврокомиссии заявили, что нет никаких обоснований, за счет чего эта цифра будет воплощена в жизнь. Теперь же, увеличив более чем вдвое долю "зеленой" энергетики, авторы проекта в неофициальных беседах уверяют, что европейцы уже не имеют претензий к обоснованиям. Почему? Потому что именно "зеленая" энергетика в приоритете финансирования Еврокомиссии и тамошние лоббисты этого направления рассматривают Украину как перспективную территорию для сбыта тех же ветряков.

Чья это головная боль

На третьем этапе почти нет упоминаний о том, как будет развиваться украинская атомная энергетика, которая сейчас едва ли не на 60% обеспечивает страну электроэнергией. "Нет упоминаний даже тех проектов отрасли, которые сейчас реализуются, не говоря уже о перспективных", - сетует президент "Энергоатома" Юрий Недашковский.

Речь идет, например, о программах продления сроков эксплуатации атомных энергоблоков, а к тому времени все они без исключения исчерпают свой первоначальный проектный срок эксплуатации. Но при внимательном прочтении удалось найти пункт о том, что после 2025 г. достаточно продлить срок эксплуатации для шести из 15 энергоблоков АЭС.

Почему же так суровы авторы стратегии к ядерной энергетике? За ответом не надо далеко ходить.

Дело в том, что технологически весь отечественный атомный комплекс завязан на Россию.

Все 15 энергоблоков украинских АЭС являются российской разработкой, будь то ВВЭР 440 или ВВЭР 1000. За исключением одного энергоблока на Южно-Украинской АЭС на всех других используют топливо российского производства. То есть подразумевается, что проблемы украинского атомпрома - это проблемы российского "Росатома". Поэтому в новой энергостратегии, которая ориентирована на западных инвесторов, забыли хотя бы контурно описать перспективы атомки после 2025 г.

Как оказалось, сама стратегия - это еще не все. Отдельно к ней готовится план ее внедрения, который будет подан на утверждение Кабинета Министров. И вот в этом документе будет значительно больше конкретики, которая позволит понять, чьи именно интересы стоят за каждым пунктом. "В плане имплементации стратегии будут указаны ключевые показатели эффективности, к которым мы должны приходить на определенную дату", - сказала Наталья Бойко.