Как Кличко породнился с Путиным

Крещение Владимиром Кличко в паре с Оксаной Марченко дочери Нестора Шуфрича гарантированно вызовет громкий политический скандал.

Информация о родстве известного боксера, брата мэра Киева Владимира Кличко с семьями Шуфричей и Медведчуков уже облетело все соцсети, вызвав бурную реакцию. Тем более, что сами участники не делали из этого особой тайны. Так, телеведущая Оксана Марченко публично подтвердила, что она и Кличко-младший в Киево-Печерской Лавре стали крестными родителями дочери Нестора Шуфрича Марии. У Кличко пока молчат. Очевидно, там будут объяснять это тем, что отказываться быть крестным нельзя. Но разве это аргумент?

Во-первых, породнившись с семьей Медведчуков, Кличко, фактически, вошел в дальний круг "родственников" Путина. Во-вторых, крестил ребенка Шуфрича лично митрополит Онуфрий. Это не только настоятель филиала РПЦ в Украине, но и лицо, опозорившее себя отказом встать в Верховной Раде во время зачитывания фамилий героев АТО. То есть, Кличко-младший разделяет мнение Онуфрия? Кстати, и старший Кличко неоднократно демонстрировал лояльность к УПЦ МП. Можно вспомнить, как мэр Киева защищал эту церковь, когда в январе 2015 года Киевсовет лишил ее льгот на уплату налога на недвижимость. Уже на следующий день Кличко своим решением отменил постановление Киевсовета, заявив, что "это вопрос времени".

Крестными, как известно, берут или друзей и родственников, или ради потенциальной выгоды - чтобы кум в случае чего помог ребенку. Учитывая это, интересно, когда Шуфрич успел стать таким близким другом Кличко? И какую выгоду он будет иметь от кумовства. Или может она уже есть?

У Шуфрича немало бизнес-интересов в Киеве. Это и покупка им вместе с Михаилом Бродским акций Киевского речпорта. Также не стоит забывать и о том, что фамилия "регионала" фигурирует в скандале вокруг захвата земли возле озера Выдубичи, за которую уже не один год воюют структуры Виктора Пинчука и Валерия Хорошковского. Может, теперь Шуфричу помогут урегулировать данный вопрос?

В целом, можно не сомневаться, что эта, казалось бы, бытовая история серьезно аукнется Виталию Кличко. Особенно в Киевсовете, где и так довольно неспокойно. Не стоит исключать и массовых протестов под окнами мэра. Киевляне спросят у него: с какого такого перепуга у семьи мэра столицы нарисовались столь дружеские связи со скандальным экс-регионалом Шуфричем и одиозным Медведчуком.

На что еще точно нарвется Кличко-мэр? Гарантированно - на ряд различных расследований его связей с Медведчуком, Левочкиным, Фирташем и тому подобное. Тем более, что в СМИ и ранее неоднократно обращали внимание на некоторые интересные цепочки и совпадения. В итоге это превратится в скандал, подобный истории со связями Трампа с Россией. Только локального масштаба. И при желании оппоненты Кличко могут так эту историю раскрутить, что снова идти в мэры смысла для него не будет. Хотя, есть и другой вариант: поговорят и забудут. В украинских реалиях так завершалось большинство громких скандалов.